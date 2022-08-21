Ölümüyle sanat camiasını sarsan usta oyuncu Cihan Canova hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı! Duyanlar kulakların inanamadı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından hastaneye yatırıldığını açıklayan Cihan Canova tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

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'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Üç Kuruş' gibi birçok projelerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıp hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncu kolunda hissettiği bir ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini dile getirmişti.

Acı haber geldi

Ailesinin yanında olduğunu, tedavi gördüğünü ve 15 gün sonra taburcu olacağını sosyal medya hesabından sevenlerine duyuran usta sanatçıdan kahreden haber geldi. Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cihan Canova 67 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Usta oyuncunun vefatı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat camiasında büyük bir sarsıntı yarattı. Uraz Kaygılaroğlu, Beren Saat, Alina Boz gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Bilinmeyen gerçek şok etti!

Vefat eden ünlü oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek ise duyanları şaşırttı. Küçük yaşta annesi ve babası ayrılan Cihan Canova anneannesi tarafından büyütülmüş. Babasıyla ayrıldıktan sonra ikinci bir evlilik yapan annesi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet'le evlenmiş.

Ünlü oyuncu Cinan Canova Hülya Koçyiğit'in 'Film gibi Hayatlar' programına konuk olmuş ve programda kendisini film setleriyle üvey babası Kartal Tibet'in tanıştırdığını açıklamıştı. Gözyaşları içerisinde Tibet'i anan Canova "Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor." demişti. Kartal Tibet'in Cihan Canova'ın üvey babası olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyememişti.