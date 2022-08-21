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Rusya'dan Dugin'in kızına suikast mesajı! Katil olarak Ukrayna'yı işaret etti

Rusya'dan Dugin'in kızına suikast mesajı! Katil olarak Ukrayna'yı işaret etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastın faili olarak Ukrayna'yı gösterdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna'nın bulunduğunun doğrulanması halinde, "Kiev tarafından uygulanan devlet terörü politikasının doğrulanacağını" vurguladı.

'Puşilin de Kiev'i işaret etti'

Resmi Telegram hesabı üzerinden açıklama yapan Zaharova, Rus kolluk kuvvetlerinin Dugina suikastı hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti. Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır" dedi.

Yeteri kadar bulgu birikti

Zaharova, üzerinde durdukları varsayımı doğrulayan bulguların yeteri kadar biriktiğine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığının" altını çizdi.

Ne olmuştu?

Daria Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Bağımsızlığını Ukrayna'dan tek taraflı ilan eden ve savaş başlamadan önce Rusya tarafından tanınan "Donetsk Halk Cumhuriyeti" lideri Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını" ve "esas hedefin Aleksandr Dugin" olduğu ifadelerini kullanmıştı.

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