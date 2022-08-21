Saçlarınız hacimsizse kafaya takmayın! Bunları yaparak daha dolgun bir görüntü elde edin

Kullandığınız şampuanlar, saçlarınızı şekillendirmek için uyguladığınız ısı, saç boyaları, saç spreyleri ve diğer sebeplerden dolayı saçların zamanla zayıflayarak eski hacmini kaybetmesi, dökülmesi kaçınılmazdır. Stres ve diğer psikolojik durumlar da saç hacminin azalmasını sağlayan unsurlardandır. Ama dert etmeyin. Bunları yaparak saçlarınızı dolgunlaştırabilirsiniz.

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Günlük hayatta kullandığınız kimyasal saç ürünleri saçlarınızın zayıflamasına sebep olur. Saçları şekillendirmek için uyguladığınız ısı saç tellerinizi kırar ve canlı görüntüsünü yok eder. Bunlarla beraber yaşadığınız sinir, stres gibi psikolojik durumlar da saç dökülmesini tetikleyebilir. Çevre kirliliği de saçınızın en büyük düşmanıdır, saçınızı çok fazla yıkamak da... Saçlarınızın azlığında rahatsızsanız ve dolgunlaştırmak için yollar arıyorsanız bu yazı tam size göre...

Proteinli beslenmek

Saç dökülmesi şikayetiniz varsa, günlük protein ihtiyacınızı karşıladığınızdan emin olun. Saç proteinden oluşur ve vücudunuzun günlük en az 45 gram protein ihtiyacı vardır. Saçlarınız çok dökülüyorsa, protein tüketiminizi kontrol edin ve yetersizde takviye yapın.

Saçları yıkamak

Saçlarınızı düzenli olarak yıkarsanız, saç derinizdeki ölü doku ve yağdan kurtulursunuz. Saçlarınızı uzun süre yıkamadığınız takdir saç diplerindeki hücreleriniz nefes alamayacak ve yeterli performansı gösteremeyip zayıflayacak. Böylelikle saç dökülmeniz artacak. Yağınızı bir günden fazla saçınızda bırakmak kötü bir fikirdir . Yağın saç derinizde bir tabaka oluşturmasına, gözeneklerinizi tıkamasına, kepek birikmesine ve kiri çekmesine neden olabileceğinden bir gün bile tavsiye edilmez. Bunun dışında saç derinizi sürekli yağlı ve kirli hissettirecektir. Saçları fazla yıkamak da doğru değildir. Aşırı kuru saçlarınız varsa , yıkamanızı haftada iki kez ile sınırlayın. Yağlı bir saç deriniz varsa , saçınızı 1-2 günde bir yıkayabilirsiniz.

Çinko eksikliği

Çinko eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesiyle mücadele etmek için Brezilya fıstığı, ceviz, ceviz, kaju fıstığı ve badem gibi kuruyemişleri diyetinize dahil edin. Omega-3 yağ asitleri alımınızı artırmak, saç köklerinizi ve yağ bezlerinizi uyarabilir. Bu saçınızın uzamasına neden olmazken, kafa derisi sağlığını iyileştirebilir. Yağlama ve masaj gibi şampuan öncesi bakımlar saç derisindeki kan dolaşımını iyileştirir, kaslarınızı gevşetir, parlaklığı artırır ve saçı besler. Ayrıca nem içeriğini geri kazandırır, saçların uzamasını sağlar ve kırık uçları onarır. Hindistan cevizi yağı, badem yağı, zeytinyağı, hint yağı ve benzerleri arasından seçim yapabilirsiniz. Saçınıza mineral yağ kullanmaktan kaçının.

Güneş

Güneş görmeyen saçlarda dökülme oranı artar. Saçlarınız güneş görmüyorsa, mutlaka birkaç günde bir az da olsa bu ihtiyacı karşılayın. Başörtüsü takıyorsanız da evinizin camında veya balkonunda 10-15 dakika bile olsa saçlarınızın güneşle beslenmesine olanak tanıyın, mutlaka faydasını görürsünüz.

Tabi bunlardan ayrı olarak bir de genetik faktör var ve onun için de tıbbi yöntemler tavsiye edilebilir.