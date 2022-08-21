Türkiye'yi yasa boğan kazalarda flaş gelişme! 2 tır sürücüsü ve otobüs şoförü tutuklandı!

MARDİN'in Derik ilçesinde freni arızalanan TIR iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına dalmıştı. 20 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR sürücüsü tutuklandı. GAZİANTEP'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazada yaralanan otobüs şoförü, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Mardin'e bağlı Derik ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı kazada, 20 kişi hayatını kaybetti. İlk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G. ilk ifadesinde, ağır tonaj yüklemediğini ve aracının bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyledi. 27 ton ağırlıkla birlikte yola çıktığını kaydeden sürücü, üç yol mevkiisine geldiğinde ise aracının rampadan önce frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını fark ettiğini bu nedenle frenlere iyice asıldığını söyledi. Kazaya karışan 2 TIR sürücüsü de tutuklanarak cezaevine yollandı.

Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı noktada peşpeşe kazalar



Mardin'in Derik ilçesinde saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, Umut G. yönetimindeki 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı.

Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tır sürücüleri tutuklandı



20 kişiye mezar olan kazaya karışan iki TIR'ın şoförü de tutuklanarak cezaevine yollandı.

Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: 27 yon yüklendi

Bölgede ilk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Umut G. gübrü yüklü TIR ile Irak'ın Zaho kentine gitmek üzere yol çıktığını söyledi. Ağır tonaj iddilarıyla ilgili konuşan Umut G. ifadesinde yük sınırının 29 ton olduğunu ve kendisinin 27 ton yüklediğini belirtti.

"Frenlerin tutmadığını fark ettim"

27 ton ağırlıkla birlikte yola çıktığını kaydeden sürücü, üç yol mevkiisine geldiğinde ise aracının rampadan önce frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını fark ettiğini bu nedenle frenlere iyice asıldığını söyledi.

"İkinci kazayı hatırlamıyorum"

Araç bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyleyen Umut G. aynı bölgede gerçekleşen ikinci kazaya ilişkin ise hiçbir şey hatırlamadığı dile getirdi.

Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförü tutuklandı

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan otobüs şoförü A.M, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Şoför A.M, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.