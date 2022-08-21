Yunanistan'ın ''Türkleri titretecek'' dediği İHA'sı sosyal medyada alay konusu oldu!

Bir Yunan gazetesinin, Yunanistan'ın ilk insansız hava aracı (İHA) tanıttığı sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. "Türkleri titretecek İHA" diyerek paylaşılan İHA görsellerinin oyuncak makete benzetilmesi üzerine Yunanlar da dahil olmak üzere pek çok kullanıcı yaptıkları yorumlarla eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Türkiye, dünya genelinde insansız hava araçları konusunda uluslararası alanda öne çıkmayı başarmış bir isim. İHA ve SİHA'larıyla ön plana çıkan Türkiye'ye ise Yunanistan rakip çıktı.

3 üniversitenin girişimiyle tasarlanan İHA'yı bir Yunan gazetesi Greek City Times tanıttı. Manşetinde İHA'nın özelliklerinden bahseden gazete, sosyal medya hesabından ise ilginç bir paylaşım yaptı.

İlk Yunan İHA'sını tanıtımına gazete, "Türklerin titrediği ilk Yunan insansız hava aracı neredeyse hazır!" notunu düştü.

İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.

Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne serdi.

Kullanıcıların bazıları ise "Yapmayın, yazıkıtır. Heveslenmişler niye alay ediyorsunuz" diyerek durumla alay etti.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Staikouras da söz konusu İHA'dan bahsetmişti. Bakan, "İlk çok amaçlı otonomun tasarımı ve endüstrilyet üretimini hedefleyen 'Archytas' programının çalışmalarının ikinci çeyreği tamamlanmış durumda" demişti.

Söz konusu program Yunansitan'da Maliye Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bakan bu nedenle vatandaşları tek tek bilgilendireceklerini söylerken "Yunanistan doğru adımları atıyor" ifadelerine yer vermişti.