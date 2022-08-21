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Manisa ve Elazığ’daki orman yangınları kontrol altına alındı!

Manisa ve Elazığ’daki orman yangınları kontrol altına alındı!

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altındı. Ayrıca Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale etti.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

Elazığ’da orman yangını kontrol altına alındı
Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 20 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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