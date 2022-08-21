Mesut Özil ilk maçına çıktı! Başakşehir Kayserispor engeleni rahat geçti

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Ayrıca Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.Abone ol
Medipol Başakşehir ve Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli ekip müsabakayı 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Chadli ve 49. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Başakşehir gelecek haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Giresunspor'u konuk edecek.
Başakşehir bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Kaysersipor ise 3 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahada
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.
Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80 dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.
Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
Medipol Başakşehir: 2 - Yukatel Kayserispor: 0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 80 Mesut Özil), Deniz Türüç (Dk. 46 Serdar Gürler), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Münir), Szysz (Dk. 73 Crivelli)
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan (Dk. 54 Mane), Cardoso (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima, Dk. 59 Aleksic, Dk. 61 Ahmed Touba, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)