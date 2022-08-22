Beşiktaşlıları çileden çıkaran pozisyon! Penaltı mı değil mi?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlılar Caner Erkin'in çizgiden çıkarttığı pozisyon sonrası uzun süre boyunca penaltı itirazında bulundu. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

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Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Maç 0-0 devam ederken mücadelenin 11. dakikasında siyah-beyazlılar etkili bir atak geliştirdi.

Hakem devam dedi

Salih Uçan'ın vuruşunda Caner Erkin ağlara giden topu son anda engelledi. Beşiktaşlı futbolcular, Caner Erkin'in çizgide müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

VAR'dan herhangi bir uyarı gelmezken, siyah-beyazlı futbolseverler hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi.

İşte o pozisyon:

Pozisyon Yayıncı Kuruluşta değerlendirildi

Bein Sports'ta yayınlanan "Trio" programında penaltı pozisyonu değerlendirildi. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta pozisyonun penaltı olmadığı konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.