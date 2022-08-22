Valerien Ismael'den flaş Dele Alli açıklaması! "Yorum yapmam, perde arkasında..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Valerien Ismael, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Ismael ayrıca Dele Alli'yle ilgili soruyu da yanıtladı.

Fransız hoca, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit! Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Bir noktada Adana Demir'e karşı 3-0'dan 3-3'e dönen bir maç vardı. O maçı anladım"

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim"

Dele Alli sorusuna cevap!

"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."