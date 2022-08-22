BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,17
ALTIN 1.016,01
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Valerien Ismael'den flaş Dele Alli açıklaması! "Yorum yapmam, perde arkasında..."

Valerien Ismael'den flaş Dele Alli açıklaması! "Yorum yapmam, perde arkasında..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Valerien Ismael, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Ismael ayrıca Dele Alli'yle ilgili soruyu da yanıtladı.

Fransız hoca, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:
"11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit! Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Bir noktada Adana Demir'e karşı 3-0'dan 3-3'e dönen bir maç vardı. O maçı anladım"

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim"

Dele Alli sorusuna cevap!
"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."

ÖNCEKİ HABERLER
Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi
Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
Beşiktaş Fatih Karagümrük engeleni rahat geçti, farklı kazandı!
Beşiktaş Fatih Karagümrük engeleni rahat geçti, farklı kazandı!
Yunanistan'ın ''Türkleri titretecek'' dediği İHA'sı sosyal medyada alay konusu oldu!
Yunanistan'ın ''Türkleri titretecek'' dediği İHA'sı sosyal medyada alay konusu oldu!
Mesut Özil ilk maçına çıktı! Başakşehir Kayserispor engeleni rahat geçti
Mesut Özil ilk maçına çıktı! Başakşehir Kayserispor engeleni rahat geçti
Altılı Masa'dan ortak bildiri! Flaş Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: “Biz kazanacağız”
Altılı Masa'dan ortak bildiri! Flaş Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: “Biz kazanacağız”
Manisa ve Elazığ’daki orman yangınları kontrol altına alındı!
Manisa ve Elazığ’daki orman yangınları kontrol altına alındı!
Türkiye'yi yasa boğan kazalarda flaş gelişme! 2 tır sürücüsü ve otobüs şoförü tutuklandı!
Türkiye'yi yasa boğan kazalarda flaş gelişme! 2 tır sürücüsü ve otobüs şoförü tutuklandı!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sıcak saatler...Terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı, müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sıcak saatler...Terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı, müdahale ediliyor
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu