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Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi

Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi

Sudan’da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle can kaybı 80’e yükselirken, Bakanlar Kurulu, Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etti.

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Sudan’da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı arttı. Sudan’ın Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerindeki sellerde can kaybı 80’e yükseldi. Bakanlar Kurulu, söz konusu 6 eyalette OHAL ilan etti.

Bakanlar Kurulu, eyaletlerdeki sel felaketlerinden etkilenenlere yardım sağlamak için resmi ve popüler organlardan iç ve dış insani desteği çekmek için çabalarını seferber etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine göre, haziran ayından bu yana yaklaşık 136 bin Sudanlının sel ve şiddetli yağışlardan etkilendi.

Sudan’da 2020’de de OHAL ilan edilmişti

Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanıyor. Sudan’da 2020’de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

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