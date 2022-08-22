BIST 3.020
DOLAR 18,10
EURO 18,18
ALTIN 1.014,62
HABER /  GÜNCEL

Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

SAMSUN'da acı olay. Görev yaptığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire Furkan Keskinoğlu, görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da feci trafik kazası! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Muğla'da feci trafik kazası! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Muğla'da feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Muğla'da feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Millet ittifakında İzmir krizi! İYİ Parti'den CHP'ye afiş ayarı
Millet ittifakında İzmir krizi! İYİ Parti'den CHP'ye afiş ayarı
Beşiktaşlıları çileden çıkaran pozisyon! Penaltı mı değil mi?
Beşiktaşlıları çileden çıkaran pozisyon! Penaltı mı değil mi?
Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı
Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Wout Weghorst: "Tarif edilemez bir andı, hayatım boyunca unutmayacağım"
Wout Weghorst: "Tarif edilemez bir andı, hayatım boyunca unutmayacağım"
Valerien Ismael'den flaş Dele Alli açıklaması! "Yorum yapmam, perde arkasında..."
Valerien Ismael'den flaş Dele Alli açıklaması! "Yorum yapmam, perde arkasında..."
Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi
Sudan’daki seller nedeniyle OHAL ilan edildi: Can kaybı 80’e yükseldi
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu