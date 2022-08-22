Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü facia böyle gelmiş! 130 km hız 307 metre fren izi...

GAZİANTEP'te 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza ile ilgili ilk tespitler ortaya çıktı. Faciayı otobüsün aşını süratinin neden olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede otobüsün hızının kaza anında 130 km olduğu ve yolda 307 metrelik bir fren izi bıraktığı kayıtlara geçti. Otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "Kaza nasıl oldu bilmiyorum" dedi...

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Türkiye, cumartesi günü birbirinin tıpa tıp benzeri iki büyük trafik faciasıyla sarsıldı. Sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı; 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Akşam saatlerinde ise Mardin'in Derik ilçesinde, yine başka bir kazaya yardım etmek için toplanan kalabalığın arasında tır daldı. Katliam gibi kazada 20 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk tespitler

Herkes aynı gün içinde meydana gelen ve birbirinin kopyası gibi iki kazanın nasıl olduğunu merak ederken, Gaziantep'teki kazayla ilgili ilk olay yeri tespitleri geldi. Gaziantepteki faciaya neden olan otobüsle ilgili Jandarma ekiplerinin elde ettiği ilk sonuçlar adeta 'kaza değil katliam' dedirtecek cinsten.

Şoför yarım saat önce direksiyona geçmiş

İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçti. Memiş, bir aracın şarampole yuvarlandığı kaza yerine yaklaşırken, 3 şeritli otoyolun sağ şeridinde seyrediyordu. Kaza olduğunu görünce frene bastı. Durduramadığı otobüs, yalpaladıktan sonra devrildi.

130 km süratle 307 metre fren izi bıraktı

Kayarak diğer kazaya yardım edenleri ezdi. Jandarma olay yerinde 307 metre fren izi tespit etti. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi. TAG otobanında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin hız sınırlaması ise 110 kilometreydi. Savcılık ve jandarmanın ilk tespitlerine göre kaza aşırı hız sebebiyle meydana geldi.

Yola yağ aktığı iddiası doğru çıkmadı

Sürücü Memiş'te, ifadesinde kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi. Şoför, bu ifadesi de olayın aşırı hız sebebiyle gerçekleştiğini doğrulamış oldu. Ayrıca yola yağ aktığı, otobüsün bu yağ sebebiyle kaydığı bilgisinin de doğru olmadığı belirtildi.