Tanju Özcan, makam şoförünü Belediye'ye Genel Müdür yaptı! Tanju Özcan için karar günü

IRKÇI ve başörtüsü karşıtı söylemleriyle gündemden düşmeyen ve son olarak CHP'den ihraç istemiyle disipline sevkedilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için yarın karar günü. Bu sırada Tanju Özcan'ın yeni bir skandalı patladı.

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Mültecilere karşı tavır ve politikalarını, başörtülü Meclis üyesine yönelik 'ahlaksız' çıkışı takip eden Tanju Özcan, CHP'den ihraç mı ediliyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın Tanju Özcan hakkında karar vermek için toplanıyor. Bu arada Tanju Özcan, milletvekilliği döneminden bu yana yanından ayırmadığı ve son olarak belediyede makam şoförlüğünü yaptırdığı ismi Bolu Belediyesi'nde genel müdürlük görevine atadı.

Disiplin Kurulu Özcan için toplanıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog büyük tepki çekmişti. CHP yönetimi, “Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçe göstererek disiplin süreci başlattı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Özcan için toplanacak. Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti.

İhraç edilirsem yasal hakkımı kullanacağım

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yaptı, partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söyledi. "Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim." Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı Özgür Yıldız, belediyede de makam şoförü olarak görev yapıyordu.

Makam şoförünü genel müdür olarak atadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir skandalla yine gündeme geldi. aHaber'in haberine göre, Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediye bünyesinde yeni kurulan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı. Şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.