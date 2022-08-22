Masterchef Mehmet Yalçınkaya kariyerini elleriyle bitirdi! Acun'la öyle bir kavgaya girdi ki...

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması Masterchef 2022 yeni sezonu çok iddialı başladı. 18 kişilik ana kadronun oluşmasına sadece bir kaç gün kala Mehmet Şef ve Acun ılıcalı arasında yaşandığı iddia edilen kriz sosyal medyaya damga vurdu. Acun Ilıcalı resti çekt, Mehmet Yalçınkaya kazan kaldırdı... İşte detaylar

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TV 8'in 5 sezondur en çok izlenen yemek yarışması olan Masterchef Türkiye 2022 heyecan dolu yeni bölümleri ile devam ederken sosyal medyaya düşen bir iddia yok artık dedirtti. 18 kişilik ana kadronun oluşmasına sadece günler kala yarışmanın babacan tavırları ile öne çıkan jürisi Mehmet Şef ile Acun Ilıcalı arasında kriz çıktığı iddia edildi. İddialara ikili arasında yaşanan krizden sonra Mehmet Yalçınkaya resti çekti

'Acun Ilıcalı aradı, Mehmet Şef'e ayar verdi'

Masterchef'in geçen gün yayınlanan bölümünde sürekli yarışmacıları uyaran Mehmet Şef bir kez daha uyarıda bulunarak eleme için yarışan isimlere tarif vermeyin dedi.

Mehmet Şef, Çağatay’ın bir başka yarışmacıya tarif vermesine daha fazla dayanamadı ve isyan etti. Üst üste uyarı alan Çağatay’a en sonunda Mehmet Yalçınkaya çok fena patladı ve Çağatay’a “Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim! Alalım seni dışarı, çık dışarı” diyerek yarışmacıyı dışarı yolladı. İddialara göre Acun stüdyoda olanları duydu ve Mehmet Şef'i aradı.

Mehmet Şef yarışmacıyı yollayınca olan oldu

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Acun Ilıcalı, Mehmet Şef'in yarışmacıya sert davranmasını ve dışarı yollamasına sinirlendi ve Mehmet Yalçınkaya'ya üstü kapalı ayar verdi. 5 sezondur Masterchef jürisinde olan Mehmet Şef'in ise bu ayara çok bozulduğu ve ikilinin arasının şu sıralar açık olduğu yine konuşulanlar arasında.

Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu

Sol elini sürekli kameralardan kaçırdığı izleyici tarafından da farkedilen Mehmet Şef'in sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor.

Aslen Bolulu olan Mehmet Şef 48 yaşında. Reklamlarda birlikte oynadığı ve zaman zaman kamera karşısına geçtiği Sude adında bir kızı ve babasının yolundan giderek aşcılığa gönül veren Emre ve Utkan adında iki oğlu var. Evli olan Mehmet Şef'in eşi ise tam bir muamma. Evli olduğu bilinen Mehmet Şef'in eşi ile tek bir fotoğrafının olmaması ve eşi hakkında konuşmaması boşandılar iddiasını güçlendirse de kızı Sude verdiği bir röportajında 'Annem ekranlarda olmayı seven birisi değil, o yüzden onu göremezsiniz, çok eğlenceli birisidir' diyerek boşanma iddialarını çürütmüştü.