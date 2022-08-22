Gün içerisinde aniden başınız ağrı mı girdi, istemediğiniz birşey oldu sinirleriniz mi bozuldu, yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Peki vücudun kendini tedavi etme ve iyileştirme fonksiyonlarına olduğunu biliyor muydunuz? Parmaklarınızı 20 saniye boyunca sıkınca her birinin birbirinden farklı sizi rahatlatabilecek özellikleri bulunuyor. Yüzük parmağınızı kavrayıp tuttuğunuzda bakın ne oluyor? Anında etki edecek...

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Sağlık sorunlarının farklı tedavi yöntemleri olabiliyor. Bu yöntemlerden biri olan 'Refleksoloji' herkes tarafından bilinmese de ilk kez 5000 yıl önce Çin’de uygulanmaya başladığı düşünülmektedir. Refleksoloji; tamamlayıcı, destekleyici ve güvenilir alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaya ise devam ediyor. Peki Refleksoloji masajı nedir? Nasıl yapılır? Hangi parmağınızı 20 saniye boyunca sıkanca neye iyi gelir? İşte herkesin bilmediği parmaklarımızın bizler üzerindeki etkileri...

1- Baş parmağınızı sıkın ve kurtulun

Gündelik hayatımızda yoğun tempodan dolayı bunalabiliyoruz ve baş ağrısı çekebiliyoruz. Çözümü bazen ilaç almakta, kafamıza bez bağlamakta bulabiliyoruz. Fakat baş parmağınızı 20 saniye boyunca sıkınca tüm bu streslerden kurtulabilirsiniz. Kan dolaşımınızı etkileyecek kadar sert olmasada o baskıyı hissedebileceğiniz kadar sıkmanız yeter. Baş parmağınız vücudunuzdaki bütün denge merkezleriyle bağlantılı olarak çalışır ve size rahatlama sağlayacaktır.

2. Kötü duygulardan kurtulun

Kas sistemleriyle ve böbreklerinizle ilgili sıkıntılarda muhakkak işaret parmağınızı sıkmalısınız. Minnesota Üniversitesi'nin çalışmalarına göre işaret parmağına masajı yapılan kişilerin böbrek rahatsızlığı var ise iyileşme sürecini hızlandırdığı görülmüş. Ayrıca kötü bir olay yaşadığınız, hüsran duygusu duygusu mu yaşıyorsunuz? Çözümü basit işaret parmağınızı 20 saniye boyunca sıkarak o kötü duygulardan kurtulmanız mümkün.

3. Yorgunluk ve Sinire birebir

Rutin hayatınızın sizlere getirdiği yorgunluk ve sinirin çözümü orta parmağınızda bulunuyor. Bu sancılı süreci 20 saniye boyunca orta parmağınızı sıkarak atlatabilirsiniz. Ayrıca karaciğer sorunlarında tedaviye destek amaçlı kullanılan orta parmak masajı, öfkelendiğiniz anlarda sizi yatıştıracak olan etken özelliği taşıyor.

4. Yüzük parmağı demek mutluluk demek, anında etki

Modunuz çok düşük ve kendiniz hakkında olumsuz düşünceleriniz var ise sizi daha mutlu yapacak çözüm yüzük parmağınızda... meditasyon konumuna geçin ve 20 saniye boyunca yüzük parmağınızı sıkın. Bu eylem sizi daha mutlu yapacak ve sindirim sisteminizi düzenleyecektir. Eğer hala geçmedi, kendimi iyi hissetmiyorum derseniz düzenli nefes almaya çalışarak bu alternatif tedaviyi hızlandırabilirsiniz.

5. Stres bitiren parmak, ovalayın geçer

Stres dediğimiz şey hepimizin baş düşmanı olabiliyor. Birçok konu ve durum karşısında stres yapıyor sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. Bazen uçuk çıkartır, bazen saç döker , bazen de sivilce olarak geri dönüşü olur yaşadığımız stres'li anlarımızın... Artık stres yapmak yok ve çözümü oldukça kolay. 20 saniye boyunca serçe parmağınızı sıkarak serçe parmağınızı sıkın, ovalayın her şey daha güzel olabilir, denemeye değer.

Refleksoloji Nasıl Yapılır?

Refleksoloji tedavisi, çok önemli hastalıklarda kullanılan bir yöntemdir. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen en etkili tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Refleksoloji masajı diğer masaj uygulamalarıyla benzerlik gösterse de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Sinir uçları farklı organ ve sistemlerle bağlantılı olan el, ayak ve kulaklarda bulunan refleks noktalarına doğru baskı yapılmalıdır. Bu mesaj uygulamaları hastaların sağlık durumu, hastalığın türü ve masaj uygulanan bölgeye göre 10 dakika ila 45 dakika arasında sürmektedir.

Refleksoloji Masajının faydaları nelerdir?

Genellikle psikolojik, nörolojik ve cinsel sorunların tedavisinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu tedavi yöntemiyle, sağlık sorunları daha hızlı bir şekilde iyileştirilebiliyor. Refleksolojinin insanlara çok önemli faydaları bulunuyor. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Kan basıncını düzenler.

-Ağrıları azaltır.

-Hormonları arttırır.

-Eklem hareketliğini arttırır.

-Uykusuzluğu düzenler.

-Vücudun rahatlamasını sağlar.

-Stresi azaltır.

-Kan dolaşımını düzenler.

-Migreni ve baş ağrılarını azaltır.