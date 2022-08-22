Öğrencilerin 'barınma' sınavı! Özel yurt ücretleri uçmuş şehir şehir fiyat İstanbul, Ankara, İzmir...

Üniversite öğrencisi olma heyecanı yaşayanların, yurt fiyatlarını görünce hevesleri kursaklarında kalıyor. Şehirlerde fahiş fiyatlar nedeniyle öğrenciler için ev kiralamak zor. Devlet yurdunda ise kapasite sınırlı... Haliyle öğrenciler bu sebepten özel yurtlara yöneliyor. Özel yurtlar ise yüzde 135 zamlanmış durumda... Öğrenci şehirlerinde kiralarda durum ne? Yurt fiyatları ne kadar? İşte bütün detaylar...

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Üniversite sınavları tamamlandı, öğrenciler tercihlerini yaptı ve yerleştirme sonuçları açıklandı. 832 bin 892 öğrenci bu yıl üniversiteye kayıt hakkı elde ederken, şu anda yükseköğretim kurumlarında 3.8 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Hem devam eden öğrencileri hem de yaşadığı şehrin dışında bir okula yerleşen yeni öğrencileri bu yıl her zamankinden daha zor bir ‘barınma sınavı’ bekliyor. Kiralık ev sorunu ülke gündeminde. Yurtlarda da kapasite talebi yeterince karşılamıyor.

Devlet yurtlarında henüz başvurular açılmadı, özel yurtlarda da fiyatlar oldukça zamlandı. Kısaca hem kalacak yer bulmak hem de ücretini bütçeye uydurmak bu yıl çok zorlaştı.

Özel yurtlar geçen yıla göre yüzde 135 zamlı

Öğrenciler, ilk etapta devlet yurtlarına yöneliyor. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) başvuru süreci henüz başlamadı. Üniversitelerin kendi bünyelerinde bulunan yurtların da mevcut kayıtlı öğrencilerle neredeyse dolu olduğu bilgisi paylaşılıyor. Yaklaşık 35 bin kapasitesi bulunan vakıf üniversitelerinin yurtlarında da ise fiyatlar özel yurtlarla yarışıyor. Devlet yurdunda ya da üniversitelerin kendi yurtlarında yer bulamayan öğrenciler için özel yurtlar da bir seçenek. Ancak yurtlarda da fiyatlar yükseliyor. Yurtlarfiyatlar internet sitesinin Kurucusu Tuğrul Arslan, özel yurtlarda ücretlerin geçen yıla göre yüzde 135 daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Devlet yurtları ve özel yurtlarda yer bulamayanlar ya da yurt yerine evde kalmak isteyen öğrenciler, kiralık eve yöneliyor. Hem kiralık ev yok hem de fahiş fiyat sorunu var. Halihazırda yüzde 150’leri aşkın zamlanan kiralara bir de öğrencilerin talebi eklenince fiyatlar daha da yükselecek. Kısaca öğrenci hem kiralık evi zor bulacak hem de fahiş kiralar bütçesini sarsacak. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 153 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira bedeli 49.05 lira, ortalama kira 5 bin 396 lira. Fiyat artışı devam ediyor ama artış hızı yavaşlıyor. Son çeyrekteki piyasa hareketliliği nedeniyle ekimde tekrar küçük bir yükselme yaşamasını öngörüyoruz” dedi.

Nereler hareketli?

Öğüt, üniversite nedeniyle ülke içerisinde ciddi bir göç hareketliliği yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu hareketlilikten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere öğrenci nüfusunun yoğun olduğu iller önemli ölçüde etkileniyor. Ağustos-eylül itibarıyla bu illerde kira talebi yükseliyor, bu durum da doğal olarak fiyatlara yansıyor. İstanbul’da; Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Ankara’da; Çankaya, Altındağ İzmir’de; Balçova, Bornova, Buca gibi öğrenci nüfusunun yüksek olduğu ilçelerde kiralar yükselme eğilimi gösteriyor. Eskişehir, Konya, Isparta, Erzurum, Antalya, Samsun, Kocaeli, Sakarya gibi ‘öğrenci şehri’ denilebilecek illerde de bu dönemde kiralarda artış eğilimi var.

Ev seçerken bunlara dikkat

Öğrenciler ev kiralarken ulaşım maliyetlerini düşürmek için kampüslerine yakın semtlere yönelmeli. Ancak bu durumda kira bedeli artıyor. Kira maliyeti daha düşük semtlere yönelecek öğrencilerin ulaşım masraflarını düşürmek için evden kampüse tek araçla ve hızlı ulaşabilecekleri bölgeleri tercih etmelerinde fayda var.

Aidat önemli bir harcama kalemi, ev kiralarken aidat bedeline bakılmalı. Maliyeti düşürmek için arkadaş gruplarıyla birlikte ortak ev tutulabilir ya da oda seçenekleri değerlendirilebilir.

Öğrenciler evlerinden eğitime katılması ihtimaline karşı altyapı hizmetlerinin (internet, elektrik) sağlıklı alınabileceği bölgeleri seçmeliler. Öğrenci şehirlerinde kiralar hızlı yükseliyor. Daha erken kiralama yapılabilir.

Yurt seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Sözleşmeyi imzalamadan önce yurdu mutlaka ziyaret edin. Ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmeyin.

Yurdun genel temizlik kalitesini gözlemleyin. Yemekhane, kütüphane, spor salonu, çamaşırhane, ütü odası gibi ortak alanları görün.

Yurdun konumunun üniversite kampüsüne yakınlığına bakın.

Rahat bir şekilde yemek yiyebilmek için kahvaltı ve akşam yemeği saat aralıklarının geniş olması dikkat edilmeli.

Hangi hizmetlerin ekstra ücrete tabi olduğu önceden öğrenilmeli.

Kaynak: Posta- Meltem Kara Söyleyenoğlu