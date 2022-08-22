Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u sahasında konuk ediyor. İlk hafta sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında gövde gösterisi yaparak sahadan 6-0'lık net bir galibiyet alarak ayrılmıştı. Jesus ve öğrencileri kritik Avrupa maçı öncesi hata yapmak istemiyor. Peki Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Geride kalan 2 haftada 4 puan toplayarak 9. sırada yer alan Fenerbahçe rakibini mağlup ederek Avrupa'daki Austria Wien maçı öncesi haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Geride kalan iki haftada 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan rakip Adana Demirspor ise yaptığı flaş transferlerle Kadıköy'de Jesus ve öğrencilerini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile ilgi tüm detaylar ve Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel 11'leri haberimizde...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 22 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

Adana Demirspor 3'te 3 yapmak istiyor

Süper Lig'in ilk haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0'lık skorla geçerek net bir galibiyet alarak 2'de 2 yapmıştı. Zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Adana Demirspor 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Fenerbahçe hazırlıkları bitirdi, maç saatini bekliyor

Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, 2.haftada Kasımpaşa gol olup yağmış mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe taraftarlarının desteği ile zorlu rakibi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-lacivetli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanının son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde durdu.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kapma girdi.

Fenerbahçe'de 4 sakat var

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Joao Pedro forma bekliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

İki takım ligde 37. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.