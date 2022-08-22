Yeni salgın kabusu! 'Domates Gribi' çocukları vuruyor ve çok hızlı bulaşıyor belirtisi neler tedavisi var mı?
Koronavirüs ve ardından patlayan Maymun Çiçeği Virüsü salgınlarıyla başı dertte olan dünya yeni bir salgın tehlikesiyle diken üstünde. 2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden son dönemde de Maymun Çiçeği Virüsü salgınını önlemeye çalışan dünya Hindistan'dan gelen haberlerle yeniden alarma geçti. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. ciltte kırmızı kabarcıklara neden olan Domates Gribi'nin semptomları açıklandı.
2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Covid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal olurken, ekonomileri çökme noktasına getirdi, insanları eve hapsetti, işyerlerinin kapısına kilit vurdurdu. Tam koronavirüs salgını yavaşlamışken, Maymun Çiçeği salgını tehdidiyle karşı karşıya kalan dünya, şimdilerde ise başka bir salgın tehdidine karşı alarma geçti. Hindistan'da "domates gribi" olarak bilinen ve deride beliren ağrılı kırmızı kabarcıklardan adını alan yeni bir virüs ortaya çıktı ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki onlarca çocuğu etkiledi. İşte Domates Çiçeği hastalığı hakkında tüm bilgiler...
Dünya, Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarıyla savaşırken Hindistan'dan yeni bir salgın alarmı geldi. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor.
Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki 82 çocuk hastalığa yakalandı.
Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden oluyor.