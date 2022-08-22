Yeni salgın kabusu! 'Domates Gribi' çocukları vuruyor ve çok hızlı bulaşıyor belirtisi neler tedavisi var mı?

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Covid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal olurken, ekonomileri çökme noktasına getirdi, insanları eve hapsetti, işyerlerinin kapısına kilit vurdurdu. Tam koronavirüs salgını yavaşlamışken, Maymun Çiçeği salgını tehdidiyle karşı karşıya kalan dünya, şimdilerde ise başka bir salgın tehdidine karşı alarma geçti. Hindistan'da "domates gribi" olarak bilinen ve deride beliren ağrılı kırmızı kabarcıklardan adını alan yeni bir virüs ortaya çıktı ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki onlarca çocuğu etkiledi. İşte Domates Çiçeği hastalığı hakkında tüm bilgiler...