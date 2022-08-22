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Mbappe tarihe geçti PSG 7 gol attı Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille dağıldı

Mbappe tarihe geçti PSG 7 gol attı Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille dağıldı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, PSG'yi konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kylian Mbappe, maçın 7. saniyesinde attığı golle tarihteki en erken gollerden birini kaydetmiş oldu.

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PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. saniye ve 66 ile 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 27. dakikada Lionel Messi, 39. dakikada Hakimi, 43. ve 52. dakikalarda Neymar kaydetti. Lille'in tek sayısı 64. dakikada Bamba'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçta 58. dakikada oyundan alındı.

Bu sonuçla PSG 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Lille ise 4 puanda kaldı.

Kylian Mbappe'nin 7. saniyede Lionel Messi'nin asisti sonrasında attığı gol, dünya futbol tarihinde atılmış en erken gollerden biri olarak tarihe geçti.

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