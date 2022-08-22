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Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara'nın yeni takımı olay

Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara'nın yeni takımı olay

Trabzonspor’un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig’in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı. Havalimanında Ortaköysporlu taraftarlar tarafından karşılanan Yattara, sonrasında şehir turu düzenledi.

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Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara için karşılama töreni düzenledi. İbrahim Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet meydanında tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar Cumhuriyet meydanında Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye’de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

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