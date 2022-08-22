Şeyma Subaşı'nın pozlarındaki detayı görenler çıldırdı! "Yeter artık evlenin"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıllarda çalkantılı aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisiyle ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Subaşı'nın yeni barıştığı sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada yorum yağdı.

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Eski sunucu, televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı sekiz yıllık birlikteliklerini kızları Melisa Ilıcalı'nın doğumundan sonra 2017 yılında Fransa'da nikah masasına taşımışlardı. Ünlü çift bir yılın ardından evliliği yürütemeyerek anlaşmalı şekilde 2018'de boşanmışlardı.

Acun Ilıcalı ile olan birlikteliği nedeniye adını duyuran fenomen Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıllarda Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle ilişkiye başlamıştı. Sürekli küsüp barışan, çalkantılı bir aşk yaşayan ünlü çift mart ayında ani bir kararla ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık." notuyla sosyal medyada paylaşım yaparak ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

Barışma sonrası ilk paylaşım

Evlilik haberleriyle sık sık gündeme gelirken bir anda ayrılık kararı almaları herkesi şaşırtmıştı. Çok geçmeden tekrardan barıştıkları haberleri gelen çift geçtiğimiz aylarda Paris'te bir otelde tatil yapmışlardı. Çiftin barışma haberlerinden sonra Subaşı, Alsaloussi ile ilk paylaşımını geçtiğimiz haftalarda yaptı.

Şeyma akılları karıştırdı

İlişkilerine ikinci şansı veren ünlü çiftin tekrardan evlilik kararı alıp almayacakları hayranları tarafından merak konusu oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yapar mı sorusunun ardından Melisa Ilıcalı'ya kardeş mi geliyor sorusu geldi. Şeyma Subaşı'nın fotoğrafları ise bu soruyla birlikte akılları karıştırdı.

Göbeğini görenler şaştı kaldı

İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı bikinili son paylaşımıyla dikkat çekti. Şezlongun üzerinde paylaştığı karede Subaşı'nın göbeğini görenler hamile olduğuna dair pek çok yorumda bulundu.

Yorumlara tepkisiz kaldı

İşte Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafına çok sayıda 'Bebek mi geliyor', ' Hamile misin' yorumları yapıldı. Sevgilisi Meedo Alsaloussi romantik kareler paylaşan Subaşı gelen yorumlar karşısında sessiz kaldı.