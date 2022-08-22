'Türkiye'de tatil yapamıyoruz çok pahalı' diyen gençlerin Dubai pozları ortaya çıktı

DW Alman kanalında "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" adlı belgesele röportaj veren bir grup genç üzerinden oluşturulmak istenen algı patladı. Gençler üzerinden Türkiye aleyhine kara propoganda yapmak isteyen kanal, gençleri konuşturup kurgu yaptı. Ancak gerçekler ortaya çıktı.

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Dijital medyada başlatılan algı operasyonları tükenmezken, ortaya atılan iddiaların gerçek yüzleri de bir bir meydana çıkıyor.

Son olarak Alman kanalı olan DW'de "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" belgeseline röportaj veren bir grup genç, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve öğrencilerin tatile gidememesinden dert yandı.

Algı operasyonlarına gençleri dahil ettiler

Youtube kanalında yayınlanan belgeselde konuşan öğrenciler, adeta algı operasyonları için kullanıldı.

Kanala verdiği röportajda gençlerin tatile gidecek paralarının ve imkanlarının bulunmadığını söyleyen Almira Ortaç isimli genç kız da diğer arkadaşları gibi bu çirkin oyuna dahil oldu.

"Türkiye'de tatil yapmak çok pahalı"

Algı operasyonuna katılan Ortaç, video boyunca Türkiye içinde bile tatil yapmanın çok maliyetli olduğundan bahsetti.

Ancak gençleri böyle bir provokasyona alet eden kirli oyunun gerçek yüzü ortaya çıktı.

Radyo ve Sinema bölümü okuduğunu söyleyen genç kızın aynı zamanda Hakimiyet dizisinin yapım ekibinde yer aldığı belirlendi.

Ayrıca sosyal medya hesabından boy boy tatil pozları paylaşan Ortaç'ın Dubai ziyareti de dikkat çekti.

Gençleri taraflı bir şekilde konuşturup algı oluşturmaya çalışan kanalın balonu da patlamış oldu.

Almira Ortaç gibi birçok genç, o röportajda konuşanlar arasında yerini aldı. Bunlardan biri de boş zamanlarında can kurtaran olarak çalışan Ömer Semiz oldu.

Can kurtaran olsa da tatil yapmak istediğini ancak Türkiye şartlarında bunun mümkün olmadığını söyleyen Semiz'in de sosyal medya paylaşımı 'kış tatili' ile süslenmişti.