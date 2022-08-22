Demet Akalın dekoltesine "terbiyesizsin" yorumu yapan takipçisine cevabı yapıştırdı! Yanıtı olay oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak sahne aldığı mekanda şampanyayı beğenmeyip garsonun başından aşağı döken Akalın, bu sefer de takipçisinin "Göğüslerini biraz daha göster bence'' yorumuna verdiği olay yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

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Ünlü popçu Demet Akalın, her yaptığıyla magazin gündemine mutlaka geliyor. Survivor All Star döneminde elemelere verdiği tepkilerle çok konuşulan Akalın, yarışma bittikten sonra yarışmacı Nagihan Karadere ile yakın arkadaşlığıyla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak da sahne aldığı bir mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı dökmüştü. Bu hareketle de günlerce konuşulmuştu. Akalın bu sefer, sosyal medya hesabından sahne kostümüyle paylaştığı o fotoğrafa bir takipçisinin yazdığı yoruma verdiği yanıtla çok konuşuldu. Üstelik bu yorumda Gülşen'e gönderme de var...

''Tam bir terbiyesizsin''

Demet Akalın, sahne kıyafetleriyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından yayınladı. Bunu gören takipçilerinden bir tanesi ise çok dikkat çeken bir yorum yaptı: "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." Demet Akalın'ın bu yoruma yanıtı ise gündeme bomba gibi düştü.

Yapılan yoruma kayıtsız kalmadı

Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna kayıtsız kalamadı. "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç..." yanıtını veren Akalın'ın Gülşen'e gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Gülşen'e gönderme yaptı

Demet Akalın, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla popçu Gülşen'e de laf söylemeyi ihmal etmedi. Gülşen' gönderme yaptığı anlaşılınca gözler o tarafa çevrildi. Bu tür göndermelere karşı sessizliğini genelde bozmayan şarkıcı Gülşen, bakalım bu sefer ne yapacak...

Garsonun kafasına şampanya dökmüştü

Demet Akalın son olarak, sahne aldığı bir mekanda yanına getirilen şampanyayı beğenmeyerek, garsonun başından aşağı döktüğü o videolarla tüm dikkatleri üstüne çekmiş, magazin kulislerinde günlerce konuşulmuştu. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefi olan Akalın, bu olayın üstüne yaptığı 'gelenek' açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcıya birçok ünlü isim de tepki vermişti. Günlerce magazin gündeminden düşmeyen bu olaydan sonra Demet Akalın, takipçisine verdiği bu yanıtla yeniden gündem koltuğunda her zamanki gibi yerini aldı.