FOX'un Mahkum dizisi rakiplerine nal toplatacak! Diziye giren girene işte yeni kadro!

FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi olan ve sosyal medyanın da yakından takip ettiği dizi Mahkum'un 2. sezonu için hazırlıklar başladı, gelen son bilgilere göre dizi sete çıktı. Olaylı biten sezon finalinin ardından aklında bir sürü soru ile kalan seyirciye güzel haberler var! Kadroya yeni sezonda öyle isimler gelecek ki...

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FOX'un daha ilk bölümden büyük ses getiren, heyecan dolu dizisi Mahkum için geri sayım başladı. 2. sezon çekimleri gelen son bilgilere başladı, ekip sete çıktı. Akıl almaz bir bölümle sezon bile yapan dizi yeni sezona bomba gibi başlayacak. Bu kez ekip çok sağlam, diziye katılan yeni isimler var. Peki dizinin kadrosuna gelecek yeni isimler var mı, kimler dizide ayrıldı? İşte Mahkum dizisi hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberler...

Innocent Defendant dizisinden uyarlanan Mahkum'un yeni bölümleri için seyircinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizinin senaryosu ise Uğraş Güneş'e emanet. Sezon finali ile günlerce konuşulan dizinin yeni bölümleri için ekip sete çıktı, yeni sezon tarihi henüz net değil fakat, dizinin eylül ayının ilk haftası rakiplerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Kadroya giren girene işte yeni isimler

Mahkum yeni sezonda rakiplerine belli ki nal toplatacak. Perşembe akşamı yayınlanan dizinin kadrosuna kadrosuna Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.

Herkes o da kadroya girecek diye beklerken işin aslı çıktı

Yeni sezonda dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılacağı iddiası çok konuşulmuştu fakat işin aslı ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisiyle ekranlara döneceği, dizide Barış Yesari'nin avukatına hayat vereceği konuşuluyordu.

Hayranlarının heyecanla beklediği diziyle alakalı hiçbir açıklama yapmayan Batuhan Karacakaya herkese ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun Mahkum dizisinde değil TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

Peki nefes kesen sezon finalinde neler olmuştu

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş’ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gitti. İşlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalıştı. Barış’ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırladı. Fırat, Barış’ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denedi ve son yaptığı izleyenleri şok etti.