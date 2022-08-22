Alişan güzel görün deyip eşi Buse Varol'un bikinili pozlarını paylaştı! "Karı Koca şaştınız"

Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol'un bikinili pozlarını paylaşınca olanlar oldu. Havuzun içindeki yüzme anlarını görenler Alişan'a verdi veriştirdi. "Sizin hiç utanmanız yok mu" yorumu bardağı taşırdı.

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Magazin dünyasında son dönemlerde adı en çok duyulan çifti olan Buse Varol ve Alişan yaptıkları paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde büyük sıkıntılar yaşayan ünlü çift boşanmanının eşiğinden son anda dönmüşlerdi.

Kızları Eliz'in doğum günü partisinde başlayan sorunların ardı arkası eksilmemişti. Ünlü çift ilk önce evlerini ayırmış daha sonra alyanslarını çıkarmıştı. kısa bir süre sonra aşklarına kaldıkları yerden devam ettiklerinin haberini duyuran çift tatile çıkmışlardı.

Fiziği tepki toplamıştı

Buse Varol tatilden önce verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve paylaştığı fotoğraflardan sonra 34 bedene düştüğünü söyleyip hayranlarıyla diyet listesini paylaşmıştı. Bir magazin sayfasının Varol'u Bodrum tatilinde çektiği fotoğraflar ortaya çıkınca "Bu nasıl 34 beden" yorumlarına maruz kalmıştı.

Paylaşımına yorum yağdı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Alişan ve Buse Varol'un her yaptıkları olay olurken Alişan'ın İnstagram hesabından yaptığı son paylaşım tepki topladı. Ünlü isim eşinin havuz içerisinde yüzerken pozlarını paylaştı. O pozlara yorum yağdı.

"Size hiç yakışmıyor"

Oyuncu eşi Buse Varol'un, kendisine öpücük attığı, havuzun bir ucundan diğer ucuna yüzerken ki videosunu sevenleriyle paylaşan Alişan beklenmedik tepkiyle karşılaştı. Buse Varol'un bu hallerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Size hiç yakışmıyor böyle şeyler", "Karı koca şaştınız", "Bu paylaşım ne utanmıyor musunuz? Bizde Alişan kısıtlıyor sanıyorduk" yorumlarında bulundu.

Yeni dizisinin çekimleri Balıkesir'de yapılan ve kısa sürede ekranlara yeniden dönecek olan Buse Varol kendisi ve eşi hakkında yapılan yorumlara sessiz kaldı.