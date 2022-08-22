Uşak organize sanayide iplik fabrikasında yangın! Alevler 7 saat sonra kontrol altında

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 7 saatlik süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor. Çalışmalar sırasında fabrika çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yangın ihbarının 08.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini, ekiplerin hızla bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Vali Ergün: Can kaybı yok

Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda."

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.