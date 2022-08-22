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E-Devlet'ten yeni hizmet! Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak

E-Devlet'ten yeni hizmet! Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak

E-Devlet uygulamasında yeni değişiklik. Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden de yapılabilecek. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

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