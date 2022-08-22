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Bursa'da belediye otobüsü şarampole devrildi! 21 yaralı, durumu ağır olanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da belediye otobüsü şarampole devrildi! 21 yaralı, durumu ağır olanlar var

BURSA'da bir belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptıktan sonra bahçeye uçtu. Kazada 21 kişinin yaralandığı öğrenilirken 3 vatandaşın durumu ağır.

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Murat Mutlu idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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