CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden atama skandalı! Müdürün de müdürü var! Belediyenin BenGÜL'ü

CHP'li Adana Ceyhan Belediyesi'nde eşi benzeri görülmemiş bir atama yaşandı. Daha önce rüşvet operasyonları yapılan belediye şimdi de atama haberleri ile çalkalanıyor. Belediye Başkanı Hülya Erdem, 25 müdürlüğün 22 'sini emekli polis memuru olan Ertuğrul Bengül'e bağlamış. Gelen tepkiler üzerine başkan Hülya Erdem'in talimatıyla, belediyenin sosyal medya sitesinde "Başkan yardımcılarımız" bölümüne ulaşılması engellendi. Atamayı öğrenen Ceyhanlılar, "Belediyenin benGÜL'ü" diye eleştiride bulundu.

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2019 yerel seçimlerinden sonra "Masalarda oturacak yer yok" diyerek, 511 kişinin işine son verip yerlerine 550 işçi alan Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir atama yaşandı.

Belediye Başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı. Hülya Erdem'in imzasıyla oluşturulan yönetim şemasında diğer 2 başkan yardımcıları Gökhan Yantır ile Mehmet Nas yer almadı. Başkan Hülya Erdem, Bengül'ün daha önce vekaletten yürüttüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü de kendine bağladı.

"Koltuğu da versin"

Gerek kendi partisinden gerekse sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başkan Hülya Erdem'in talimatıyla, belediyenin sosyal medya sitesinde "Başkan yardımcılarımız" bölümüne ulaşılması engellendi. Atamayı öğrenen Ceyhanlılar, "Belediyenin benGÜL'ü" diye eleştiride bulundu.