Yapmayanlara büyük ceza kapıda! Ehliyetlerle ilgili son dakika duyurusu yapıldı...

Ehliyet sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı tarafından sürücü belgelerinin (ehliyet) yenilenmesi için 31 Aralık 2022 olarak duyurulmuştu. Eski tip ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini yenilemeleri için zaman daralıyor. Son günlere bırakanları ise Nüfus Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar bekliyor. Yeni duyuruya göre ehliyetlerini yenilemeyenler büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılıyor?

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Türkiye'de genel adet her resmi işi son günlere koyup sonra da uzun kuyruklarda beklemektir. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini yenisi ile değiştirmesi için son tarih olarak 31 Aralık 2022 tarihini verdi. Yeni yapılan duyuruyla eski ehliyetlerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilemeyenlerin büyük ceza ödeyecekleri ilan edildi. 1 0cak 2016 yılından önce düzenlenen ehliyetlerin en son 31 Aralık 2022 gününe kadar yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. 2023 yılına kadar ehliyetlerini yenilemeyenler girdiği ilk trafik uygulamasında ceza ile karşı karşıya kalacaklar.

Eski tip ehliyetler nasıl yenilenir?

Artık randevulu sistemle yenilenen ehliyetler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden e devlet üzerinden randevu almanız yeterli olacak. Ancak randevuya gitmeden önce almanız gereken gerekli belgeler var.

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022 olarkas belirlendi. Ehliyet yenileme için de bazı belgelerin gerektiği ifade edilirken liste ise şöye:

- Kimlik Belgesi

- Sürücü Sağlık Raporu

- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

- 1 adet biyometrik fotoğraf

- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenilemek için gerekli evrakları ya da belgeleri topladıktan sonra bir de bankaya yatırmanız gereken ehliyet ücreti var. Bu ücret belirli banklalara yatıyor ve 15 tl olarak belirlendi.

Ehliyet yenileme ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank