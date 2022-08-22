Nefise Karatay'ın kızı doğuştan şanslı! Güzeller güzeli Maya'ya şimdiden teklifler yağıyor

Eski manken, oyuncu ve sunucu olan Nefise Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturmuştu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Karatay'ın kızı Maya ile verdiği pozları herkesi büyüledi.

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1997 yılında Interstar tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen manken Nefise Karatay bir dönem sunucu Mehmet Ali Erbil ile çektirdiği çıplak pozlarla magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Ahu' karakterini canlandıran ve sunuculuk yapan ünlü mankenin şimdilerde mutlu ve çocuklu bir evliliği var. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Karatay'ın kızı Maya görenlerin ağzını açık bıraktı.

Tüm ilgisini ailesine yöneltti

2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturan ünlü manken Nefise Karatay 2015 yılında ilk çocuğu Maya'yı kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren eski manken kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelterek uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Herkesi büyüledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Karatay geçtiğimiz ay 7 yaşına giren kızı Maya'nın fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaştı. Küçüklüğünden beri güzelliğiyle dikkat çeken Maya'nın son halini görenler ise büyülendi.

Annesinin tahtına aday

Nefise Karatay son olarak Maya ile teknede verdiği pozları paylaştı. Annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğiyle olay olurken 46 yaşına giren ünlü mankenin geçen yıllara rağmen hiç değişmeyen fiziği ve güzelliği sosyal medyada olay oldu. Nefise Karatay'ın kızını görenler "Kocaman olmuş", "Ne kadar benziyorsunuz", "Annesi gibi güzel" yorumları yaptı.

İşte güzelliğini annesinden alan Maya Day ve eski manken Nefise Karatay'ın gündem olan tekne pozu...