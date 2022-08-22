İşte hayatınızı karartacak 8 ölümcül kanser türünün belirtileri

Çaresi olmayan hastalık denildiği zaman akla ilk olarak kanser geliyor. Erken teşhisin oldukça önemli olduğu kanser türlerinin birçoğu ölümcül olabiliyor. İşte uzmanların 8 ölümcül kanser türü için açıkladıkları en yaygın belirtiler…

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Dünyada kanser sebebiyle her sene milyonlarca insan yaşamını yitiriyor. 200'den fazla türü olan kanserin erken teşhisi ve tedavisi hayati açıdan oldukça önemli.

Dr. Rebecca Leon, Sun On Sunday Health'e yaptığı açıklamada, en yaygın kanserlerden bazılarının semptomlarını bilmenin hayat kurtarıcı olabildiğini söyledi. Bir şeylerin yanlış olabileceğine dair değişiklikleri veya işaretleri erken fark etmenin, daha sonra hayat kurtaran tıbbi yardım aranabileceği anlamına geldiğini söyleyen Rebecca Leon,, belirsiz semptomlar olarak açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve genel ağrı, sızılar ve riski artırabilecek aile öyküsüne dikkat edilmesini önerdi.

Meme kanseri

Ayda bir kez göğsünüzde ve koltuk altınızda bezelye büyüklüğünde veya daha büyük sert, hareketsiz bir yumru var mı diye kontrol etmekte fayda var. Akıntının olabileceği meme ucu bölgesi de dahil olmak üzere boyut, his veya görünümde değişiklik olup olmadığını elinizle kontrol edin. Deride büzüşme, çukurlaşma veya kızarıklık, devam eden ağrı da meme kanseri olabilirsiniz

Prostat kanseri

En sık görülen belirtileri gecenin ortasında çişe kalkmak, idrarda zayıf akış, daha sık idrara çıkmak veya mesanenizi boşaltamamak olarak biliniyor. Sperm veya idrarınızdaki kan ve sertleşme sorunları da prostat kanseri semptomlarındandır.

Akciğer kanseri

Üç hafta veya daha uzun süren inatçı geçmeyen öksürük, kuru veya balgamlı, tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, ses kısıklığı veya hırıltılı ses, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya göğüs ağrısı olup olmadığını kontrol edin. Bu kanser türünün neredeyse yüzde 80'i önlenebilir, çünkü dörtte üçüne sigarada sebep oluyor. Akciğer kanserinde pasif içiciler de risk altında bulunuyor.

Bağırsak kanseri

En çok 75 yaş üstü kişilerde görülülen bağırsak kanseri, çok daha genç yaştaki insanları da etkileyebiliyor. Karın ağrısına, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere, tuvalete daha sık gitmeye ve dışkınızda kan olup olmadığını sürekli kontrol edin.

Cilt kanseri

Cilt kanseri en çok görülen beşinci kanserdir fakat yüzde 87'si önlenebilir. Vücudunuzdaki bir ben 6 mm'den büyük görünüyorsa, mutlaka kontrol ettirin. Yeni lezyonlar veya lekeler, boyut veya his değişiklikleri (karıncalanma mı yoksa ağrılı mı?), renk değişiklikleri (koyu veya açık mı?) veya kabarma, kaşıntı veya kanama olup olmadığını kontrol edin.

Testis kanseri

Testislerinizi düzenli olarak kontrol edin, kalınlaşma veya topaklar, şişlik, kızarıklık, ağrı olup olmadığına dikkat edin. Testis kanserine en çok 30-34 yaş arası erkeklerde rastlanır fakat semptomları kontrol etmek her yaşta hayati önem taşır.

Rahim ağzı kanseri

Belirtiler regl dışında kan lekesi, anormal kokulu vajinal akıntı, ağrılı cinsel ilişki ve cinsel ilişkiden sonra kanamayı içerir. Menopoz sonrası kadınlarda kanama görülmesi de önemli bir belirtidir.

Yumurtalık kanseri

Başlıca belirtiler karında şişkinlik, yemek yedikten sonra tokluk hissi, idrar veya bağırsak değişiklikleridir. Her yıl teşhis edilen yaklaşık 7.500 yeni vaka var ve bu da yumurtalık kanserini en yaygın kanserlerden biri haline getiriyor.