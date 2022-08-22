Renault Clio 190 Bin TL’ye satılacak iddiası gündem oldu

Artan otomobil fiyatlarıyla birlikte alım gücü düşünce firmalar harekete geçti. Renault'un bu kapsamda ikinci el otomobilden bile düşük fiyata satılacak otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Renault Türkiye’den konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Pandemi ve çip krizi sonrası en düşük özelliklere sahip araçların bile fiyatı 400 bin TL'ye dayandı. Alım gücünü zorlaştıran bu fiyatlar sonrası otomobil üreticileri harekete geçti.

Bu kapsamda Renault, en ucuz otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Peki Renault'un getireceği ucuz otomobilin fiyatı ne kadar olacak, özellikleri nasıl olacak? İşte detaylar...

Renault'un getireceği ucuz otomobilin fiyatı

Renault firması dünya genelinde pazarlama stratejilerinde bazı değişikliklere gidiyor. Özellikle Asya ülkelerinde daha çok varlık göstermek isteyen firma Renault Clio için ilginç bir karar aldı. Donanımı sıfırlayarak Renault Clio üretecek olan firma düşük fiyatla ucuz araba arayanların bu taleplerine yanıt verecek. İddia edilen fiyatın Türkiye’deki vergi ve ÖTV katılmış hesaplamasına göre ise Renault Clio 190 Bin TL’ye satılacak.

Çevirmeli camlar, klima ve radyo yok

İddialara göre ucuz fiyata satılacak olan Renault Clio’da şu anda bilinen tüm özellikler sıfırlanacak. Araçta otomatik herhangi bir özellik kalmayacak. Çevirmeli camlar, çubuklu aynalar yer alacağı iddia edilen araçta radyo da bulunmayacak. Sadece bir USB girişi yer alacak ve bu şekilde müzik dinlenebilecek.

Ucuz fiyata satılacak özel Renault Clio için bazı özellikle ise resmen insanları geçmişe götürecek. Bu aracın üretiminde eski bir motor tipi kullanılarak maliyet düşürülecek. Ayrıca araç içerisinde bulunan klima da kaldırılacak. Sadece eski model araçlarda olduğu gibi motorun havasını içeriye veren bir kalorifer sistemi bulunacak.

Tek cazip yanı uygun fiyatı olacak

Modern teknolojilerin yer almayacağı Renault’un özel Clio modelinde tek cazip olan düşük fiyatı olacak.

Renault Türkiye'den açıklama gelmedi

Otomobil kulislerine bu haber bomba gibi düşerken şimdi herkes bu haberin doğruluğunu sorgulamaya başladı. Renault Türkiye’den konuya dair herhangi bir açıklama yapılma ve bu iddialar da henüz doğrulanmadı. Ancak Renault bu fiyatla piyasaya girmesi halinde satış rekorları kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.