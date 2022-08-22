Sivrisinekler sizi daha çok ısırıyorsa sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Yaz günlerinde uykularınızı bölen, sizi kaşınmaktan bir hal eden sivrisineklerin neden kurbanı olduğunuzu biliyor muydunuz? Özellikle gece saatlerinde huzur kaçırmak için görevlendirilmiş gibi ortaya çıkan bu sineklerin sizi neden ısırdığını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Abone ol

Sivrisinekler yüzünden yaz geceleriniz rahatsız geçiyorsa, tatile gittiğinizde süreki ısırılan kişi siz oluyorsanız ve bu durum canınızı sıkıyorsa bunları bilmeniz gerekiyor. Uyurken, sürekli kulağınızın dibinde vızırdayan kan emicili böceklerin sizi tercih etmesinin sebeplerini merak ediyorsanız bu yazı tam size göre... Bu sinekler sadece rahatsızlık vermekle kalmıyor, aynı zamanda mikrop da taşıyor. Sivrisineklerin damak zevkine en çok uyan kişileri ilgilendiren bu yazıdan birçok şey öğreneceksiniz.

Ter kokunuz sizi daha çekici kılabilir

Hassas antenleri sayesinde kurbanlarını kolaylıkla seçen sivrisinekler, ter ve yağ asidi kokusuna dayanamıyor. Yani ter kokunuzu çekici bulan canlılar da var bu dünyada... Kişisel bakımınıza her ne kadar dikkat etseniz de, yazın sıcak havalarında olduğunuz yerde terlememek mümkün değil. Bir de bu durum vücudunuzdaki laktik asit ile birleşince sivrisinekler için elverişli bir durum oluşuyor. Özellikle dişi sinekler için bir vazgeçilmez olmanız işten bile değil. Çünkü sağlıklı yumurta oluşturabilmeleri ve geliştirebilmeleri için sizin kanınız onlara şifa...

Hamilelik sizi doğrudan hedef yapabilir

Hamileyken, metabolizma hızınız arttığı için sivrisineklerin doğrudan hedefi haline gelirsiniz. Çünkü bu sebeple sivrisinekler sizi kolaylıkla bulabilir. Ayrıca fazladan karbondioksit salgılamanız da bu işi son derece kolaylaştırır. Bazen yaz günlerini cehenneme çeviren bu canlılar, hamilelikte çok daha fazla sıkıntıya yol açar. Hamileyseniz ve sivrisinek ısırığına çokça maruz kalıyorsanız kendinizi korumanızda fayda var. Hem kendi sağlığınız, hem de bebeğinizin sağlığı için sivrisinek ısırığından olabildiğince korunmaya çalışın.

Kan grubunuz

Bazı araştırmacılar, sivrisineklerin 0 kan grubunu daha lezzetli bulduklarını tespit etmiş. Sivrisinek ısırığından en çok nasibini alan kan grubunun bu olduğu birçok kaynakta belirtiliyor. 0 kan grubunu taşıyan insanlar, sivrisinekler tarafından belirgin oranda tercih edilip hedef alınıyormuş. Yani 0 kan grubuna sahipseniz ve sivrisinek ısırığına çokça maruz kalıyorsanız, korunmanızda fayda var.

Derinizdeki bakteriler

erinizde bulunan bakteri miktarı ve çeşitleri, dişi sivrisineklerin başını döndürebilir. Güzelim yaz günlerini kâbusa çeviren bu canlılar, mikrobik bakterilerin yaydığı kimyasal kokuları hemen tespit eder ve amacına ulaşır. Güçlü koku reseptörleri sayesinde kendisine daha çekici gelen insanları ayırt etmek onlar için işten bile değil.

Salgıladığınız karbondioksit miktarı

Bazen sivrisineklerin neden sizi seçtiklerine bir anlam veremeyebilirsiniz. Her türlü önlemi aldığınız hâlde 'Neden ben?' diye düşünmeniz gayet normal. Yapılan araştırmalara göre sivrisinekler, 60 metre öteden karbondioksit kokusunu alabiliyor. Aşırı kilolu olanlar ve hamileler, metabolizma hızları yüksek olduğu için daha fazla karbondioksit salgılar. Bu durum, onları daha cazip hâle getirir.