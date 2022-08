Dizi gitti dostluk bitti! Sevda Erginci dizi biter bitmez sosyal medyadan partnerini sildi

TRT 1'in büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Seni Kalbime Sakladım'dan kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmiş ve dizinin ipi kanal tarafından çekilmişti. Reyting listelerinde bir türlü bekleneni veremeyen dizi biter bitmez dizinin başrol oyuncularından da beklenmedik bir hareket geldi.

Abone ol

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getireceği düşünülen dizi Seni Kalbime Sakladım dizisi tüm uğraşlara rağmen bekleneni veremedi ve reyting listelerinde rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Dizinin final yapmasıyla partneri Ekin Mert Daymaz'ı Instagram'dan takipten çıkardı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci'nin paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisi erken final yaptı. Erginci, dizinin final yapmasıyla rol arkadaşı Daymaz'ı takipten çıkardı.

Yapacak bir şey yok dizi bitti

Dizi erken final yaptıktan sonra kendine zaman ayıran genç oyuncu dizisi hakkında konuştu. Dizinin bitmesini hiç beklemiyorduk. Yapacak bir şey yok bitmiş bir şeyin üzerine daha fazla konuşmanın da anlamı yok. Çok üzüldük ve şoke olduk. Duygusal bir bağ kurduğumuz bir ekiptik ve çok iyi anlaşıyorduk" diyen oyuncu yeni projelere yeşil ışık yaktı.

Ekin Mert Daymaz'dan iddialara yanıt

Dizinin final yapmasıyla partneri Ekin Mert Daymaz'ı Instagram'da takipten çıkartan Erginci,çok konuşulan o iddialara da cevap verdi.

Kimi hayatımdan çıkaracağıma veya tutacağıma sadece ben karar veririm. Ortada çok kötü bir durum da yok.

Bu çok normal bir durum, insanız ve bir çok şey yaşıyoruz. Kavga ediyorsun, bir şeyi sevmiyorsun ya da anlaşamıyorsun... Ekin benim düşmanım değil. Bu çok normal bir şey ve normal karşılamak lazım. Görüştüğüm bir insan olmadığım için de takipten çıktım. Çok önemli bir şey de değil. dedi ve iddiaların önünü kapattı.

Ekin Mert Daymaz kimdir, hangi dizilerde rol aldı

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990'da Hollanda'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde Fitness ve Antrenörlük üzerine eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü olmuştur. Ümit Çırak, Ayşegül Aydın ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

2015 yılında da Çilek Kokusu adlı dizide Volkan karakterine hayat veren Mert Ekin Daymaz, ardından 2016 yılında yayınlanan “Hayat Sevince Güzel” adlı dizide Savaş karakterini canlandırmıştır.

Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)