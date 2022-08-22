Bu burçlar insana her şeyi unutturuyor! İşte yanındayken dert tasa bırakmayan burçlar

Hayatta sorunlarla karşılaşıp dertleşmek istediğiniz zamanlar olur. Bunalıp kafa dağıtmak istediğiniz zamanlarda da yanınızda bir dost ararsınız. Kime derdinizi anlatacağınızı bilemez, herkese güvenemezsiniz Eğer böyle düşünüyorsanız sizler için derlediğimiz, derdinize en çok derman bulacak burçlarla aranızı iyi tutun. Size zor zamanlarınızda çok iyi gelecek ve sıkıntılarınızı unutturacaklar.

Abone ol

Bazı insanlar hayattan bunaldığında yanında başını boyacak bir omuz ararlar. Dertler ve sıkıntılar, anlattıkça ve paylaştıkça azalır. Ama bildiğiniz üzere herkese iç dökülmez. Kimisi sizi anlattığınıza pişman eder, siz anlattıkça o da kendi sıkıntılarından bahseder ve birden bire kendinizi, onu teselli ederken bulursunuz. Yani destek almak isterken destek verir duruma geçersiniz. Dert etmeyin, sizin için hazırladığımız bu yazıda sıkıntılı zamanlarınızda hangi dostun omzuna başınızı koyabileceğinizi anlattık. Bu burçlarla derdinizi paylaşırsanız, size iyi gelecek ve sıkıntılarınızı geride bırakmanıza yardımcı olacaklardır. İşte o kötü gün dostu 3 burç...

Aslan burcu

Aslan burcu kişileri samimi ve sıcakkanlı tavırlarıyla karşısında rahat hissetmenizi sağlarlar. İyi bir dinleyici olan aslanlar sizin için ellerinden gelen her şey yapmaya hazır olacaklardır. Ayrıca eğlenceli kişilikleri sayesinde de sizi, içinde bulunduğunuz buhrandan hızlıca çıkabilir ve bambaşka ortamlara sokabilirler. Komik konular açıp sizi güldürebilirler ve yanında geçirdiğiniz zaman zarfında sanki hiçbir derdiniz yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Eğer bir aslanla arkadaşlık yapıyorsanız sırtınızın asla yere gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Sizi korumak ve mutlu etmek için elinden ne geliyorsa yapacağından hiç kuşkunuz olmasın.

Başak burcu

Bir başak burcuyla arkadaşsanız, unutmayın ki iki eli kanda olsa bile sizin yardımınıza koşacaktır. Kendi derdi başından aşkın olsa bile sizin sıkıntınızı çözmeden işlerine devam etmeyecektir. Bir başak burcu, sorunları çözüme ulaştırmadan, işleri yoluna koymadan başka bir şeye odaklanamaz. Derdinizi anlattığınız başak burcu, bunu benimseyecek ve sizden saha çok düşünüp sizi rahatlatıcı çözüm yolları üretecektir. Mantıklı düşünce yapısı sayesinde de içiniz rahat bir şekilde onun fikirlerine güvenip hareket edebilecek, sıkıntınız konusunda oldukça rahatlayacaksınız.

Balık burcu

Balık burçları ise duygusal yapıları sayesinde sizi çok iyi anlayacak ve mutlu olmanız için elinden geleni yapacaktır. Bir balığa sıkıntınızdan bahsediyorsanız, sizi can kulağıyla dinleyeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bu sayede onun yanında kendinizi daha iyi ve rahat hissedeceksiniz. Sorunlarınızı yargılamadan, sizden ayrıldığında bile sizin yerinize düşünecek ve çözüm yolları arayacaktır. Onun yanında mutsuz olmanıza izin vermeyecek ve anında havanızı değiştirmek için çabalayacaktır.