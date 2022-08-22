Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı! İkisi eski başkan 5 kişi öldü

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi eski belediye başkanı, biri de profesör olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza Fethiye – Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi.

Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

Ekipler arıcı kıyafeti giyip müdahale etti

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

İki eski başkan bir profesör

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek, 1999-2000 yıllarında ANAP'tan Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (71) ve Ünal Karapınar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon şoförü kurtarılamadı

Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz (29) ile Adnan Zeybek (63) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.