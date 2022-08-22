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Görünce taksi durağını bastı! Bandırma'da ortalığı karıştıran cinsel içerikli mesajlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Görünce taksi durağını bastı! Bandırma'da ortalığı karıştıran cinsel içerikli mesajlar

BALIKESİR BANDIRMA'da bir taksicinin 18 yaşındaki genç kızı rahatsız ettiği öne sürüldü. Cinsel içerikli mesajları gören ağabey, taksi durağında şahsı darp etti. Bölgeye gelen polis ekipleri, taksicinin ifadesini alırken ağabeyin şikayetçi olmasıyla olay mahkemeye taşındı.

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Balıkesir Bandırma'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Bir taksi durağında taksi şoförlüğü yapan M.Z.'nin (57), 18 yaşındaki bir genç kızı uzun süredir rahatsız ettiği öne sürüldü.

Taksicinin, genç kızın telefonuna rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. Durumdan haberdar olan genç kızın ağabeyi, taksi durağını bastı. Tacizle suçlanan taksiciyi ağabey dakikalarca darp etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Taksicinin attığı cinsel içerikli mesajlar, polis ekiplerine de gösterildi. Genç kızın ağabeyi, taksiciden şikayetçi oldu. Olay mahkemeye intikal etti.

Taksicinin genç kızın telefon numarasını nereden aldığı bilinmiyor.

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