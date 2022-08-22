Kadınlar çırılçıplak soyundu! Alman başbakan güldü... Türkiye'ye sipariş yağıyor: 2 katına çıktı
AVRUPA'da doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kış sert geçecek gibi. Türkiye'ye yoğun bir şekilde elektrikli ısıtıcı talebi geliyor. Trabzon'da bir firma Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talebe yetişmeye çalışıyor. Öte yandan Almanya'da başbakanın maruz kaldığı 'doğalgaz' protestosu ise gündem oldu.
Rusya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri kışı sert geçirmeye hazırlanıyor. Doğalgaz sıkıntısı çekecekleri endişesi Avrupa halkını elektrikli ısıtıcılara yöneltti. Avrupa'dan Türkiye'ye ısıtıcı siparişi yağıyor. Trabzon'da ısıtıcı üreten bir firma günlük 300 olan üretimi, Avrupa'nın talebine yetişmek için 700'e çıkardı. Öte yandan Almanya'da başbakanın uğradığı 'doğalgaz' protestosu dünyada gündem oldu. İşte başbakan Olaf Scholz'un kadınların çıplak protestosuna maruz kaldığı anlar...
Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketi, gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşanması beklenen Avrupa ülkelerinden gelen elektrikli ısıtıcı taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, AA muhabirine, babası tarafından 1980'de kurulan işletmenin 6 yıl sonra şirket haline dönüştüğünü söyledi.
Kardeşleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilikler açarak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Piyasadaki arz ve talepten doğan elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı üretimi yapan tek firmayız." dedi.