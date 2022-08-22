Kadınlar çırılçıplak soyundu! Alman başbakan güldü... Türkiye'ye sipariş yağıyor: 2 katına çıktı

Kardeşleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilikler açarak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Piyasadaki arz ve talepten doğan elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı üretimi yapan tek firmayız." dedi.