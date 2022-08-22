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Beykoz'da yıkım gerginliği! Çatıya çıktılar, kendilerini içeriye kilitlediler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beykoz'da yıkım gerginliği! Çatıya çıktılar, kendilerini içeriye kilitlediler

BEYKOZ'da kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmak istenen bina önünde olay çıktı. Yıkıma engel olmak isteyen bir grup ile, çevik kuvvet ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Bazıları yıkıma engel olmak adına kendilerini binaya kapattı. Polis ekipleri, şahısları ikna mücadelesi başlattı.

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Kentsel dönüşüm kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde gerçekleştirilmek istenen yıkıma bir grup karşı çıktı. Ekiplere tepki gösteren kişiler, yola taşlarla barikat kurup çevredeki çöpleri de ateşe verdi.

Söz konusu gruba, olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kendilerini binaya kapattılar

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayanlar ile bu kişilere destek veren bir grup da, mahkemenin binalarının yıkımıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öne sürdü. Bazı şahıslar, ekipleri durdurmak amacıyla kendilerini binaya kapattı.

İkna çabası sürüyor

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin, binanın çatısına çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruptakileri ikna etmeye çalışıyor.

Yıkım gerginliğinin yaşandığı bölgeden gelen ilk video:

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