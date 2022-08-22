Bu arabada acayip bir özellik var! Herkesin beklediği yeni kasa Opel Astra'ya bakın

Araba tutkunlarının merakla beklediği Yeni kasa Opel Astra büyük beğeni aldı. Opel Astra'nın yeni kasasında iç tasarım ve yeni özellikleri Opel tutkunlarını çok tatmin edecek. Opel'in yenilediği SUV aracı Grandland modeli ise 'dalgındım arkadan çarptım' bahanesini bitirip yeni bir devri açıyor. Yeni Opel Grandland öyle bir özelliği sahip ki araç sürücüleri bayılacak. Yeni Opel Grandlan'ın fiyatı ise biraz tuzlu...

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Opel en çok satılan 2 modelini; Opel Astra ve SUV modeli Grandland'i yeni baştan tasarladı, kasa yeniledi. Opel Astra yeni kasasıyla bambaşka bir görünümünü kavuştu. Opel'in SUV modeli Opel Grandland ise bir özelliği ile hayran bırakacak. Yüksek bir fiyatla piyasaya çıkan Opel Grandland, arkadan çarpma devrini bitiriyor. En çarpıcı özelliği de ise bu değil...

Yeni kasa Opel Astra

Size Opel Grandlan'ı anlatmadan önce herkesin merakla beklediği Opel Astra'nın yeni kasasını gösterelim.

Yeni kasa Opel Astra daha keskin çizgilerle geldi. Spor görünümünü belirginleştiren yeni Opel Astra, farlarından stop lambalarına kadar baştan aşağı değişti.

Yeni kasa Opel Astra'nın arka görünümü

Almanya'nın marka modeli olan Opel Astra, yeni kasasında ince detaylara yer verdi. Yeni Opel Astra'nın içi ise geniş ekranlarla geldi.

Yeni Opel Astra'nın içi

Yenilenen Opel Astra kasasının içinde geniş ekranlar bulunuyor. Araçta sezgisel kontrollere sahip dijital Pure Panel kokpit yer aldı.

Yeni Opel Astra'da 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik vites sistemi bulunuyor. Yeni Astra'nın 360 derecelik kameraları ise kolay park etmeyi sağlayacak.

Arkadan çarpmayan araç

Opel Astra ile birlikte SUV modeli Grandland baştan aşağı yenilendi. Grandland'da dikkat çeken ise teknoloji oldu.

Dijital Pure Panel kokpitine sahip olan yeni Grandland'de sıradan hiçbir şey yok. Aracın en dikkat çeken yanı ise gece görüş sistemi... Bu sistem sayesinde siz daha farketmeden aracınız yoldaki insanları tespit edebiliyor.

Sizden önce görüyor

Yeni Grandland’de gece sürüşlerinde ya da görüşün kısıtlı olduğu koşullarda, alanı 300 metreye kadar tarayıp yaya ve canlıları algılayan bir dijital gösterge paneli var. Bu panel, yoluna çıkan her şeyi görmenizi sağlıyor ve sesli şekilde uyarıyor. Sürücü bu uyarıyı almadığı durumlarda ise Yeni Grandland acil fren desteğini de devreye sokuyor.

Arkadan çarpma devrini bitiriyor

Yeni Grandland'in en çarpıcı özelliklerinden biri ise tehlikeli durumlar hakkında sürücüyü sesli olarak uyarması. Bununla da yetinmiyor ve arkadan çarpma devrini de bitiriyor. Başka bir araç ya da yayanın fazla yakına gelmesi halinde kendisi acil fren sistemini devreye sokuyor.

Fiyatı ne kadar?

Yeni kasa Opel Grandland'in başlangıç fiyatı Türkiye pazarında 899 bin lira olarak belirlendi. Aracın teknik donanımındaki opsiyonlara göre fiyatı 1 milyonu geçiyor. Yeni Opel Astra'nın Türkiye satış fiyatı ise henüz duyurulmadı. Yeni Opel Astra'nın 22 bin 400 euro başlangıç fiyatıyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.