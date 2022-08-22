Bu filmleri izlemek cesaret ister! İşte 2022'nin en korkunç filmleri

Korku filmleri hassas olan kişiler için bile her zaman çekici gelen bir film türü olarak biliniyor. İşte 2022 yılına ait tüylerinizi diken diken edecek ve izlemeye cesaret gerektirecek olan en iyi korku filmleri.

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Korku filmlerini izledikten sonra genellikle tek kalmaktan korkarız. Özellikle gece uyumadan önce izlenen korku filmleri, genç yaşlı fark etmeksizin uyurken ışıkları açık bırakmaya sebep olabiliyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre bir filmden veya herhangi başka bir şeyden sürekli korku duygusunu Yaşamak, psikolojik olmak üzere sağlığımıza bazı durumlarda zararlı olabiliyor. Ancak bu tür filmlerden çok korkanlar dahil birçok kişiyi korku filmlerini izlemekten büyük haz duyuyor. Bu sebeple korku filmleri en çok rağbet gören film türleri arasında yer alıyor. İşte 2022 yılında vizyona giren tüylerinizi diken diken edecek 8 korkunç film ve konuları...

8. Fresh

Bir markette tanışan Noa ve Steve'i konu alan korku filmi, arkadaşlık uygulamaları ve Steve'in sıra dışı alışkanlıklarını anlatıyor.

7. The Cursed

19. yüzyıl Fransa'sını konu alan film, John McBride (Boyd Holbrook) isimli bir patoloğa odaklanıyor.

6. Men

Başrolünde Jessie Buckley'in oynadığı film, kocasının ölümünden sonra İngiltere'nin kırsal bölgelerinde tek başına tatile çıkan Harper'ın hikayesini konu alıyor.

5. Scream (Çığlık)

Çığlık (Scream) isimli ünlü korku filmi serisinin beşinci filmi, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini ele alıyor.

4. X

X isimli korku filmi, film çekimleri için gittikleri bir evde kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulan bir grup gencin hikayesini ele alıyor.

3. Watcher

Yeni evlenen bir çift olan Julia va Francis, yeni bir eve taşınır ve bu esnada bir seri katilin serbest kalması, şehirde paniğe sebep olur. Film, birileri tarafından izlendiği hissine kapılan çiftin başından geçenleri konu alıyor.

2. Black Phone

Black Phone isimli film, çocukları gözüne kestiren bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve herhangi bir yerle bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.

1. Crimes Of The Future

Başrollerinde Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart’ın boy gösterdiği filmde, biyolojik evrime ve yaratılan yapay koşullara adapte olabilmek için insanların bedenlerine müdahale edilebildiği yakın bir gelecek ele alınıyor.