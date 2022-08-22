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Ümit Özdağ'dan altılı masaya Mansur Yavaş çağrısı

Ümit Özdağ'dan altılı masaya Mansur Yavaş çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, altı muhalefet partisinin genel başkanına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığına aday göstermeleri çağrısında bulundu.

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Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı sayısının arttığını, seçimlere doğru ilerlerken her geçen gün daha fazla sığınmacı ve kaçağa vatandaşlık verildiğini iddia etti.

Afganların geçici sığınmacı değil kaçak olduğunu savunan Özdağ, "Kaçaklara hangi hukuki zemininde vatandaşlık veriliyor?" sorusunu yöneltti.

Özdağ, 13 bin 327 Pakistanlıya vatandaşlık verilip verilmediğinin açıklanmasını talep etti.

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 1 milyon 476 bin 368 olduğunu, seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermenin hedeflendiğini öne süren Özdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, sayın diğer altılı masada oturan liderler sizi sağduyuya, Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya, vatandaşlık verilerek Türkiye'de milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen altılı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum."

Açıklamasının ardından bir basın mensubunun, "Yaklaşık 1,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiğini söylüyorsunuz. Elinizde kanıt varsa sunabilir misiniz?" sorusuna Özdağ, "1,5 milyon değil aslında 1 milyon 700 bini aştı diğer verilenlerle birlikte. Benim bir çağrım var 'Ümit Özdağ doğru söylemiyor' diyorsanız vatandaşlık verilenlerin listesini Resmi Gazete'de yayımlayın. 200 bin rakamı çıkarsa ben özür dilemeye hazırım." yanıtını verdi.

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