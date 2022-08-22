Ünlü bir komşunuz olabilir! İşte dünya yıldızlarının yaşadığı yerler

Hemen hemen herkes bir ünlü ile komşu olmayı ister. Özellikle genç yaştaki kişiler dünya yıldızları ile bir arada yaşamaktan büyük mutluluk duyacaktır. Peki hiç düşündünüz mü bu dünya yıldızlarının evleri veya yazlıkları nerede?

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Türkiye’de en çok gelir getiren yatırım şekillerinden biri olan gayrimenkul yatırımı milyonlarca kişinin tercihi oluyor. Bu sebeple ünlüler de birikimlerini bu yatırım şeklinden yana kullanmayı ihmal etmiyorlar. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan dünyaca ünlü kişilerin nerede yatırım yaptıklarını veya yaşadıklarını merak ediyor musunuz?

Son yıllarda yabancıların Türkiye’deki konut yatırımları oldukça artış gösterdi. İstanbul, yabancı yatırım açısından en cazip merkezlerden biri haline geldi İstanbul’da bilhassa alışveriş merkezlerine yakın olan konutların daha çok tercih edildiği göze çarpıyor. Bodrum, Antalya, Alaçatı, Karadeniz kıyıları yabancıların gayrimenkul yatırımlarının oldukça fazla olduğu diğer bölgeler arasında bulunuyor. Cristiano Ronaldo’nun ve Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin boşanma öncesinde İzmir yakınındaki Urla Çeşmealtı'nda villa satın almaları da Urla’yı gayrimenkul yatırımı açısından cazip bir merkez haline dönüştürdü. İşte dünyaca ünlü kişilerin Türkiye’deki yatırımları...

Jennifer Lopez

Gayrimenkul yatırımı için Türkiye’yi seçen ünlüler arasında Jennifer Lopez bulunuyor. Türkiye’de verdiği her konserdea özellikle İstanbul’a olan hayranlığını belirten Jennifer Lopez, 2012 yılında İstanbul Ataşehir’de bir ev satın aldı.

Angelina Jolie – Brad Pitt

Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan fakat sonrasında boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in de Türkiye’de gayrimenkul yatırımları bulunuyordu. Ege kıyılarında vakit geçirmeyi çok sevdikleri bilinen Jolie ve Pitt çifti, bu yatırım tercihlerini İzmir yakınındaki Urla’dan yana kullanmışlardı. Çiftin bu bölgede 2.6 milyon dolara satın aldığı çok gösterişli bir konağı mevcuttu ancak boşanma sonrası gayrimenkullerin durumu bilinmiyor.

Wesley Sneijder

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de Türkiye’nin nadide güzelliklerini farkına varan ünlülerden biri. Sneijder de Türkiye’de gayrimenkul satın almış ve tercihini de İstanbul Beşiktaş’taki Maçka Residence’dan yana kullanmış.

Tatiana Likhina

Ünlü Rus model Tatiana Likhina birikimlerini gayrimenkulden yana kullanmayı tercih ediyor. Yatırımlarının çoğunu Rusya’da değerlendiren Tatiana Likhina Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak için uzun süreli bir araştırma yapmış ve yatırım için tercihini Antalya’dan yana kullanmış. Antalya ili, özellikle Rusların gayrimenkul yatırımı için sıklıkla tercih ettikleri gözde şehirlerden biri olarak göze çarpıyor. Bunda da şehrin ılıman ikliminin ve doğal güzelliklerinin etkisi büyük rol oynuyor.

Kate Moss

Dünyanın en ünlü süper modelleri arasında yer alan Kate Moss’un, tatillerini sıklıkla Bodrum şehrinde geçirdiği biliniyor. Hatta bu tatillerine birçok kez yine kendisi gibi tanınmış mankenlerden Naomi Campbell de eşlik ediyor. Kate Moss, tatillerini çok sevdiği Bodrum’da daha rahat geçirebilmek için Yalıkavak mahallesinde 1.500 dolarlık bir villa satın almış. Milyarlar satan parfüm, çanta reklamlarının vazgeçilmez reklam yüzü olan Kate Moss, yaşayan ikon olarak biliniyor. Ünlü mankenin Yalıkavak’taki bu yatırımının pek çok ünlüyü de Yalıkavak’a çekeceği tahmin ediliyor.

Cristiano Ronaldo

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo da gayrimenkul yatırımı için Türkiye’yi tercih etmiş durumda. Yıldız futbolcunun da Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti gibi yatırım için İzmir ilindeki Urla’yı seçtiği biliniyor. Sessiz, sakinliği ile öne çıkan Urla’da lüks bir villa satın alan Cristiano Ronaldo bu villa için 3.2 milyon Euro ödeme yapmış.