Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin, "Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor." dedi.

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Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan ve "Dünya Fotoğrafçılar Günü" dolayısıyla Ankara YHT Garı'nda açılan "Demir Kanatların Objektifinden" isimli sergiyi gezdi.

Aralarında daire başkanı, mühendis, hareket memuru, vagon teknisyenin de bulunduğu 10 TCDD çalışanının çektiği fotoğrafları inceleyen Karaismailoğlu, eser sahiplerine teşekkür plaketi takdim etti.

Karaismailoğlu, Ankara YHT Garı'nın, eski tarihi gar (Ankara Garı) ile yeni modern mimariyi birleştiren çok önemli bir eser olduğunu ifade ederek, yürüttükleri demir yolu projelerine ilişkin bilgi verdi.

Demir yollarının ülke tarihinde ulaşımın yanı sıra ekonomik, kültürel ve tarihi açılardan çok kıymetli bir yeri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hedefimiz hızlı tren kültürünü geliştirmek. Hızlı trendeki konforu, güvenliği ve keyfi, bütün vatandaşlarımıza yaşatmak. Bizler de planlarımızı yaptık. İşletmekte olduğumuz 1400 kilometrelik hızlı tren hatlarını önümüzdeki yıllarda 52 ile uzatarak, 28 bin kilometrelik demir yolu ağını Türkiye'de tesis etmek için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 4 bin 500 kilometre hızlı tren ağında yapım çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Demir yollarında yıllık 19,5 milyon yolcu taşımacılığı yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, gerçekleştirdikleri yatırımlarla bunu 270 milyona, yük taşımacılığını ise 440 milyon tona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, söz konusu yatırımların ülkeye istihdam, üretim ve turizm olarak geri döneceğine işaret ederek, demir yollarına sahip çıkan özverili ekipleri sayesinde nice başarılar elde edeceklerini bildirdi.

"Kazalar yol kusurundan kaynaklı değil"

Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, bu olayların kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Karaismailoğlu, böylesi kazaların yaşanmaması için çok büyük özveriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol ağı yapmalarının en büyük nedeninin güvenli yollar inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bu konuda da son derece başarılı olduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Sonucunda sebepler ortaya çıkacaktır. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor. Dileğimiz, bu elim kazaların bir daha yaşanmaması. 'Güvenli, konforlu yolların üzerine ne ekleyebiliriz' diye çalışıyoruz. Mardin-Derik'teki kaza nedeniyle alternatif yol çalışmalarımız var. Bu bölgede uzun vadeli bir çevre yolu çalışmamız vardı, bunu hızlandıracağız. Vatandaşımızın talebi bizim başımızın üstünde. Önümüzdeki günlerde ben de bölgeye gideceğim. İçişleri Bakanımız da bölgedeydi. Onlarla da sürekli istişare ettik. Bu tür sorunların ortadan kaldırılması için, bütün çalışmalarımız ve yatırımlarımız. Biz bu yatırımlar sayesinde trafik kazalarını yüzde 80 azalttık ama böyle münferit bireysel hatalardan kaynaklı kazalar da inşallah artık yaşanmaz. Biz bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve güvenli seyahat edebilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Konuşmaların ardından eser sahiplerinin fotoğrafını çeken Karaismailoğlu'na, yüksek hızlı trenin çerçeveletildiği bir fotoğraf takdim edildi.