Helva gibi ağızda dağılıyor! İşte pastanelerin satış rekoru kıran tahinli kurabiyesi

Kış aylarında çayınızı kahvenizi alıp yanında yiyebileceğiniz enfes bir atıştırmalık tarifi mi arıyorsunuz? Kolay yapılışı ve damaklarda kalan tadıyla tahinli kurabiyeyi deneyin. Pratik yapımı ve lezzeti sayesinde tarif defterlerinize büyük bir zevkle ekleyeceğiniz tahinli kurabiye için kolları sıvayın...

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Özellikle tahin sevenlerin, tadından vazgeçemeyeceği bu kurabiye sizi mest edecek cinste... Ağızda dağılan kıvamıyla akıllara durgunluk veren, b,r kere yiyenin damağında tadını bırakan bu enfes tarif komşularınızı, eşinizi, dostunuzu size hayran bırakacak. Üstelik tahin severlerin müptelası olacağı tahinli kurabiyeyi yapmak, kolay hazırlanışı sayesinde çok fazla zamanınızı da almayacak. Cevizle mükemmel bir uyum sağlayan bu kurabiyenin tarifini akıllarınıza kazıyacaksınız. Tadına bakan herkes, sizden bu tarifi almak için sıraya girecek.

Malzemeler:

- 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

- 1 su bardağı tahin

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3.5 su bardağı un

Yapılışı:

Derin bir yoğurma kabının içine tahin, sıvı yağ, ceviz içi ve pudra şekerini alın. Kaba aldığınız malzemeleri güzelce karıştırın. Malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra un, vanilya ve son olarak kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın. İyice yoğurup bütünleştirdiğiniz hamuru isterseniz 10 dakika civarı dinlendirebilirsiniz. Vktiniz yoksa dinlendirmeseniz de bir sorun teşkil etmez. Hazır olan hamurdan küçük küçük parçalar koparıp kurabiye şeklini verin. Daha sonra yağlanmış ya da yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisinin içine, şekil verdiğiniz hamurları dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirin. En fazla 15-20 dakika sonra kurabiyelerinizin üstü çatlayıp kızaracaktır. Kurabiyeler çatlayıp kızardıktan sonra fırından çıkarın ve tamamen soğuduklarına emin olmadan tepsiden almayın. Soğuduktan sonra tepsiden alıp servis edebilirsiniz.

Püf noktalar:

- Kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

- Yağ konusunda tercihiniz tereyağından olursa, kurabiyeleriniz ağızda daha çok dağılacaktır.

- Pudra şekeri sayesinde kurabiyeleriniz daha pürüzsüz olacaktır.

- Toz malzemeleri kullanırken elekten geçirirseniz, kurabiyeler daha lezzetli olacaktır.

- Kurabiyeler piştikten sonra tepkide soğutmalısınız. Eğer sıcak sıcak almaya kalkarsanız, yapıları yumuşak ve kumsu olduğundan dolayı hemen dağılabilir. Bu yüzden fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlenmesi önerilir.

- Tarifte yer alan ceviz yerine isterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Eğer bir kuruyemiş eklemek istemezseniz, bu da kurabiyeyi yapmak için bir engel değildir. Yani kurabiye kuruyemişsiz de olabilir.