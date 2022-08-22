Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in dadı masrafı üçe katlanıyor! Bebeklerin ikiz olduğu ortaya çıktı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten hayranlarını havaya uçuracak haber geldii. Ünlü çiftin bebeklerinin ikiz olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Çalıkuşu dizisinin setinde başrol paylaşan ev arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle herkese örnek olan ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına alarak anne baba olma duygusunu tatmıştı.

Fahriye Evcen'in TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alırken sezon finali yapması ile diziden ayrılması herkes tarafından merak edilmişti. Kısa bir süre sonra senaryo gereği ayrıldığını açıklayan Fahriye Evcen çok geçmeden eşi Burak Özçivit'le birlikte ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

Aşkları nazara gelmişti

Mutlulukları nazara gelen çift ilk önce bir restoranda oğulları için müşterilerle tartışmış daha sonra korona virüsüne yakalanmış ve ardından haklarında kavga ettikleri ve ayrılacakları yönünde iddialar atılmıştı. Sosyal medya hesaplarından iddiaların asılsız olduğunu açıklayan ünlü çift birlikte tekne fotoğraflarını paylaşıp "Bizi rahat bırakın" notunu düşmüştü.

Çıkan iddiaları nokta koymak isteyen Fahriye Evcen ise takmadığı alyansını tekrardan çıkartmamak üzere takmıştı. Taze bebek haberine kendileri bile şaşıran ünlü çift hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Cinsiyetleri belli oldu

Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin ikiz bebek bekledikleri iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddiaya göre tatil sürecinde doktor kontrollerini aksatmayan Fahriye Evcen'in ikiz bebeklere hamile olduğu ve bebeklerin cinsiyetini öğrendiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

"Masraf ikiye katlandı"

Bebeklerin cinsiyetinin birinin kız birinin erkek olduğu iddia edildi. Fahriye Evcen'in ikiz bebek haberine oldukça sevindiği söylendi.Ünlü çiftin hayranları bu haber karşısında mutluluktan havalara uçtu. Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası birçok kullanıcı "Bakıcı masrafı üçe katlanacak" yorumu yaptı. Ünlü çift henüz çıkan iddiaların doğruluğu hakkında bir açıklama yapmadı.