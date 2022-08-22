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Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a bakın! 52 yaşında plaj pozlarıyla esti geçti

Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a bakın! 52 yaşında plaj pozlarıyla esti geçti

Birçoğumuzun efsane dizi Tatlı Hayatlar dizisindeki Menekşe rolü ile tanıdığımız usta oyuncu Asuman Dabak şu sıralar tatilin tadını çıkaran isimlerden. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Dabak'ın fit hallerini görenler bu nasıl 52 yaş demekten kendini alamıyor. İşte genç kızları kıskandıran fiziği ile sahillerde salınan Asuman Dabak'ın halleri

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Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile akıllara kazınan ve birçok dizi ve sinema filminde yer alan oyuncu Asuman Dabak, yoğun geçen bir sezonun ardından tüm yorgunluğunu plajlarda atıyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan oyuncu Asuman Dabak, yaptığı paylaşımlar ile şaşırtmaya devam ediyor.

Asuman Dabak yine kuralı bozmadı

Şu sıralar TRT 1’de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, tatiline Çeşme'de devam ediyor. Fit halleri her yaz konuşulan Dabak, bu yaz da kuralı bozmadı ve fit halleri ile magazin basınındaki yerini aldı. Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kim der ki 52 yaşında

Yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen Dabak, birçok tiyatro oyununda da yer aldı.  Asuman Dabak, 20 Eylül’de ise Haldun Dormen’in yönettiği
“Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacağının müjdesini de sevenlerine verdi. 

Restoran açmak istedi dolandırıldı

Geçtiğimiz sene elindeki birikimi ile Çanakkale'de bir restoran  açmayı düşünün oyuncunun hayalleri suya düşmüştü.  Oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına ise 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bırakmıştı. Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu, çeklerin karşılıksız olduğu haberini almış ve yıkılmıştı 

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