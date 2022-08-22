Rahmini aldıran kadın yaşadı! İnsan içine çıkamaz hale geldi uykuları kaçtı

DİYARBAKIR'da, rahim alınma ameliyatı olan kadının hayatı kabusa döndü. Ameliyattan aylar sonra idrar kaçırmaya başlayan kadın, insan içine çıkamaz hale geldiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde kadının idrar kesesinde 2 santimetrelik delik açıldığı saptandı. Hasta, kapalı ameliyat edilerek psikolojisini bozan problemden kurtuldu.

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Uzun yıllar rahim kanaması yaşayan Diyarbakırlı 46 yaşındaki Safiye K., başvurduğu hastanede tedavi olup, rahim alınma operasyonu geçirdi. 7 ay önce ameliyat olan hastanın kabusu, tedavinin üçüncü haftasında başladı. Safiye K., idrar kaçırmaya başladı gerçek sonradan ortaya çıktı.

Misafirliğe gidemez, uyku uyuyamaz oldu

Gittiği birkaç hekimde ve aldığı tedavilerden sonuç alamayan Safiye K., misafirliğe ve uzun mesafeli yerlere gitmemesinin yanı sıra uykusuz kalarak psikolojik sorun yaşadı.

Kapalı ameliyat yapıldı

İlaç tedavileri de sonuçsuz kalınca Safiye K., Hasta, Diyarbakır’da Memorial Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç’a başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde kadının idrar kesesinde yırtık tespit edildi. Safiye K., 5 saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"İlaç ve iğne tedavisine rağmen durmadı"

Uzun yıllar rahim kanaması olduğunu ifade eden Safiye K., ameliyat olduktan sonra bu sefer idrar kaçırması olduğunu söyledi. Doktora birkaç kez gittiğinde ilaç ve iğne tedavisi uygulamasına rağmen idrar kaçırmanın durmadığını aktaran Safiye K., “Sürekli bez kullanıyordum, rahatsız oluyordum. Uykum gelmiyordu bu yüzden hap kullandım. Onlar da etki etmedi. Misafirliğe, uzak yerlere gitmiyordum. Şu an çok iyiyim” dedi.

"İdrar kesesinde delik açıldığı saptandı"

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, 46 yaşındaki kadın hasta kendilerine yaklaşık 2 ay önce başvurduğunu kaydetti. Hastanın sürekli idrar kaçırma nedeniyle hastaneye başvurduğunu aktaran Dr. Kılınç, “Hasta yaklaşık 7 ay önce kapalı olarak rahim alınması ameliyatı olmuş. Hasta hastalığından yaklaşık 3 hafta sonra idrar kaçırmaya başlamış. İdrar kaçırmayla kendi doktoruna başvurduğunda idrar kaçırmanın enfeksiyona bağlı olduğunu düşünüyormuş. Bu hasta hala idrar kaçırmaya devam edince doktorun değerlendirmesiyle bir üroloji uzmanına görünmesini istemiş. Yapılan muayenede ilk ameliyatında idrar kesesinde bir delik açıldığı saplanmış. Bu idrar kesesinde delik açıldıktan sonra hasta hiçbir zaman idrar yapamamaya başlamış ve sürekli idrar kaçırmayla birlikte bez kullanmaya başlamış. Bu da psikolojik ve hastanın fiziksel şikayetlerine neden olmuş” diye konuştu.

Bağırsak dokusu idrar kesesine konuldu

Hasta sosyal olarak dışarı çıkamaya ve misafirliğe gidememeye başladığını kaydeden Dr. Kılınç, “Etrafına kötü koku yaymaya başlamış. Bize geldiğinde hastaya yaptığımız tetkiklerde idrar kesesinde yaklaşık 2 santimlik bir delik (fistül) saptadık. Hastaya ameliyat olmasını gerektiğini söyledik. Hasta kabul ettikten sonra yaptığımız tahliller sonucunda ameliyata aldık. Kapalı yolla bu hastanın idrar kesesiyle kadın yolları arasında bir tünel (vezikovajinal fistül) saptadık. Bunları kapalı yolla hem idrar kesesini, hem vajen duvarını deliliğin olduğu yeri bir birinden ayırarak iki tarafı onarıp araya bir bağırsak dokusu koyarak sağlam bir şekilde deliğini bir daha tekrarlamaması amacıyla bir operasyon gerçekleştirdik. Bu özellikli ve yaklaşık 5 saat süren bir operasyondu. Test ettiğimizde deliğin kapandığını, her hangi bir sıkıntı olmadığını gördükten sonra ameliyatı tamamladık. Hastamız kontrolle geldi ve hiçbir sıkıntı yok. Çok mutlu, bizde mutluyuz. Bu tür vaka çok sık olmamakla birlikte kapalı kadın yolları ameliyatlarından sonra ortaya çıkıyor. Diyarbakır çevresinde nadir yapılan ameliyatlar” şeklinde konuştu.