Misafirler gelir gelmez bu mezelere dalacak! İşte masayı donatan meze tarifleri

Akşam yemeklerinde sofranızı süsleyecek, menünüzü zenginleştirecek ve masanıza daha da lezzet katacak mezeleri hazırlamak hem keyifli hem kolay. Yapımı oldukça pratik lezzetli meze tariflerini ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte masayı donatan meze tarifleri...

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Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan mezeler lezzetleriyle, yemeklerin yanında aperatif olarak sunulur. "Bugün akşam yemeğinde ne pişirsem?" diye düşünenler yemeklerin yanına uygun, lezzetli, yapımı kolay meze tariflerini de araştırıyor. İşte, yemeklerin yanına çok yakışacak pratik meze tarifleri ve malzemeler...

Humus nasıl yapılır?

Humus, nohutla yapılan ve sevilen soğuk mezeler arasında yer alıyor. Humus, zeytinyağı, tahin ve taze sıkılmış limon suyunun birlikteliğiyle haşlanmış nohuttan hazırlanan mezelerin başında gelir.

Humus tarifi için gerekli malzemeler?



-2 su bardağı nohut (250 g) (tercihen Koçbaşı)

-1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre)

-2 diş sarımsak

-2 adet limon

-1/2 su bardağı tahin (90-100 ml)

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-1 yemek kaşığı nohut

Humus nasıl yapılır?

Nohutları en az 4-5 saat önce veya 1 gece önceden güzelce yıkıyarak ıslatın. Daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirerek yıkamayı ihmal etmeyin.

Nohutları çelik tencereye aldıktan sonra üzerine su ekleyin ve pişirmeye başlayın. Eğer tencereniz normal bir tencere ise pişirme süreniz daha uzun olabilir. Yaklaşık (45 dakika) Servis etmek için 1-2 yemek kaşığı kadar humus ayırın.

Nohutlarınızı pişirmeye koyduktan sonra tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaba alın. Limonların suyunu da eleyin son olarak sarımsakları ince ince kesip onları da ekleyin ve güzelce karıştırın.

Haşlanan nohutunuzun suyunu süzdükten sonra tahinli karışımınızla birlikte mikserde pürüzsüz kıvama alana kadar çekin. Kullandığınız mutfak robotunuz zorlanıyorsa, biraz biraz zeytinyağı veya su ekleyerek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.

İstediğiniz kıvama ulaştıktan sonra servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin.

Ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine dökün.

Ve son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

Haydari nasıl yapılır

En lezzetli mezelerden biri olan Haydari; Yoğurt, sarımsak ve naneden oluşuyor. İşte, haydari mezesinin tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Haydari tarifi için gerekli malzemeler

- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

- 1 dilim beyaz peynir (50 gram)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 4-5 dal dereotu

- 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

Haydari mezesi yapılışı

İlk olarak zeytinyağını bir tavada kızdırın. Cevizlerinizi ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

Daha sonra sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezikten sonra dereotunu ince şekilde doğrayın. Hazırladığınız bu tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

Son olarak bir kaşık yardımı ile iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak servis edebilirisiniz.

Acılı ezme tarifi

Acılı ezme, Zeytinyağı, limon suyu, acı biber ve nar ekşisinin birleşmesiyle sofralarınızın vazgeçilmez mezelerinden biri. İşte, acılı ezme tarifi, malzemeleri, püf noktaları, ve yapılışı...

Acılı ezme tarifi için gerekli malzemeler

-3 adet büyük boy domates

-3 adet yeşil sivri biber

-3 diş sarımsak

-6 adet taze soğan

-1/2 demet maydanoz

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 adet taze sıkılmış limon suyu

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 tatlı kaşığı nane

-2 çay kaşığı kırmızı biber

-1 çay kaşığı tuz

Acılı ezmenin yapılışı

İlk olarakm maydanoz hariç diğer tüm malzemelerinizi teker teker robottan çekin. Eğer evinizde robotunuz yoksa ince ince doğrayın. Maydonunuzu da ince kıyın. Hazırladığınız malzemeleri geniş bir tabağa olarak kenarı alıp bekletin. Acılı ezmenin sosu için salça, yağ, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve baharatlarınızı güzelce bir kasede karıştırın. Son olarak hazırladığınız sosunuzu daha önce hazırladığınız sebzelerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın. Bu işlem de bittikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.